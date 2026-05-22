世界杯2026｜曼联中坚马古尼自爆落选英格兰大军 家人怒轰杜曹决定可耻

曼联中坚哈利马古尼（Harry Maguire）抢先一步在个人Instagram上宣布，自己落选了英格兰国家队的世界杯26人大军名单。对于主帅杜曹（Thomas Tuchel）的决定，这位33岁的守将坦言感到「震惊与心碎」，其家人更在网上发文怒轰杜曹的决定「可耻」。

马古尼IG亲证落选：我本信心十足

在杜曹正式公布世界杯名单前，马古尼已率先透过社交媒体向球迷发布了这个令他失望的消息。他在IG上写道：「经过今个赛季的表现后，我原本信心十足，认为自己能在今夏为国家队扮演重要角色。对于这个决定，我感到非常震惊和心碎。」

他续写道：「多年来，没有什么比穿上这件球衣代表我的国家更让我热爱的事了。我祝愿所有球员在今夏一切顺利。」

家人群起炮轰：史上最糟糕决定

马古尼落选的消息一出，其家人随即在网上为他抱不平。他的母亲苏儿在帖文下留言痛批：「你已经不能做得更多了，昂首挺胸吧！这真是可耻，令人作呕。」他的兄弟祖尔更直言：「这可能是我这辈子见过最糟糕的决定，无言以对。」

事实上，马古尼今季在曼联主帅卡域克（Michael Carrick）的麾下成功迎来职业生涯的第二春，近期更与球会续签了新合约。然而，他身上一直笼罩著2020年希腊米科诺斯岛（Mykonos）袭击案的阴影。今年初，希腊检察官曾呼吁禁止被判处15个月缓刑的马古尼参加世界杯。尽管马古尼一直坚称案件是场闹剧并计划上诉，但这宗官司难免成为他落选的潜在导火线。