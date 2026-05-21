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世界杯│传国际足协认真考虑2030世杯再扩军 加至66队

足球世界
更新时间：18:17 2026-05-21 HKT
发布时间：18:17 2026-05-21 HKT

今届美加墨世界杯由32队扩军至48队，赛事尚未开始，有传2030世杯将会进一步增加参赛队数至66队，并指国际足协正认真考虑这提议。由于30年决赛周由西班牙、摩洛哥和葡萄牙联合主办，同时适逢世杯举行100周年，阿根廷、巴拉圭及乌拉圭亦会各承办一场比赛，多国合办有足够的举办能力。

南美洲足协建议增加球队数目

南美洲足协于数个月前提出世杯进一步扩军的方案，希望让一些甚少出现在精英足球舞台的国队，有机会参加世界杯决赛周，投入这项足球成事。国际足协和高层们在构思2030世界杯时，原本计划预计48队参加，与今届美加墨决赛周相同，但他们仍未完全启动下届世界杯的组织工作，到今届世杯决赛后才会开始，所以有增加球队的空间。

国际足协认真考虑进一步加至66队

西班牙《阿斯报》指，国际足协主席恩芬天奴兴高层们，正认真考虑进一步扩军的想法，由48队加至66队。事实上恩芬天奴一直强调世杯的意义，是想让那些从未有参赛机会的国家，能在世界最大舞台展示自己，扩军至66队正好结果其想法。

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