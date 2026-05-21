港会7人足球赛｜周五开战群雄齐集造势 港男女队越级撼强敌盼演激战

「2026香港足球会渣打七人足球赛」将于明日（22日）起一连三日于香港足球会足球场掀起战幔。大会今日（21日）安排多支中外参赛球队队长，齐集海洋公园出席媒体见面会先声夺人。大战前夕，一众港将均表示已准备就绪，其中首战七人赛的港足中场赵聡悟直言急不及待「越级」迎战外队；而领军出战女子组的韦婉婷则期望踢出「街场」般刺激的攻势足球，誓与一众外队在主场球迷面前合演精彩激战。

赵聡悟首战七人赛 珍惜越级挑战机会

以理文、九龙城及冠忠南区等港超兵为骨干的港队男足，今届将硬撼卫冕的荷甲阿尔克马尔及英超韦斯咸等强敌。首度出战七人赛的港足中场赵聡悟（Sohgo）坦言机会难逢：「平时即使代表港队，也很少机会能与英超球队或去届冠军交手，这令人非常兴奋。七人赛空间较大，我们会好好利用战术与人数优势。虽然对手强大，但我们代表香港，目标依然是争取小组出线，尽可能走得更远。」

韦婉婷领年轻小将 冀踢出街场刺激感

女子组赛事今年踏入第三届，规模进一步扩大至8队。年初重返女甲沙田的港队主力韦婉婷，今次将带领阵中多名年轻球员代表港队女足出战。她认为七人赛的独特赛制极具观赏性：「七人赛『无越位』，有点像踢街场，少了防守、进攻更多，节奏和对碰次数都会加快，相信会为球迷带来刺激的比赛。」作为阵中具经验的球员，她表示会以轻松心态面对，希望能带领年轻球员享受比赛，并期待与威尔斯球会域斯咸及日本浦和红钻等外队交流。

阿尔克马尔韦斯咸 双双剑指冠军

外队方面，去届首度参赛即夺冠的阿尔克马尔今年力争卫冕，队长基安尼恩治（Kiani Inge）直言：「去年我们见识过对手的实力，今年我们来这里是为了享受比赛，并试图再次超越他们。」至于第三度参赛的韦斯咸队长美臣泰利（Mason Terry）则明言剑指奖杯：「七人赛的氛围很好，我们首场就会对阵阿尔克马尔，这是一场重头戏，我们的最终目标当然是赢得冠军。」

此外，首度参赛的列斯联队长费迪连尼（Freddie Lane）大赞香港城市美丽；而刚见证一队在欧霸封王的阿士东维拉队长TJ卡路尔（TJ Carroll）亦盼将气势延续到今个周末。

高路斯亮相名人赛 享受足球乐趣

除了主赛事及女子组，名人赛同样星光熠熠。代表友谊联选手队出战的高路斯（Timm Klose）笑言自己是阵中「老将」：「很高兴看到年轻球员互相交手，看完他们表现后，就轮到我们这班老家伙上场拼一把了。我们会好好享受乐趣，当然也希望能杀入决赛赢得锦标。」

赛事将于明日（22日）率先上演女子组及名人赛分组赛，男子组主赛事则于周六（23日）爆发，并于周日（24日）决出各项赛事冠军。

