欧霸│艾马利于「艾马利杯」有几厉害？ 9次带队出战6入决赛夺5冠 谦称维拉球员才是欧霸之王

艾马利(Unai Emery)在周三欧霸决赛，带领阿士东维拉3:0击败弗赖堡夺冠，赢得个人第5个欧霸奖杯，再次收下「艾马利杯」。这名西班牙籍教头在「艾马利杯」的成绩相当厉害，历来带领不同球队9次参赛，撇除其中一次教到中途被辞退，其余8次6次入决赛，赢出其中5次，个人在此赛的胜率达到66%，不败率更高达86%。然而他赛后谦称球员都是主角，整支球队才是「欧霸之王」。

9次参加欧联 6次入决赛5次夺冠

2009至10球季欧洲足协将次级欧战改名为欧霸，艾马利首届带领华伦西亚参与，最终于8强止步。11至12球季他率蝙蝠军团再次出战，成绩有进步到准决赛才下马。到2013至16年共3个赛季，艾马利在欧霸如入无人之境，带领西维尔连续3届夺冠，写下历史一页。18至19赛季，转投阿仙奴的他领军入决赛，可是最终1:4不敌车路士失落锦标，是他生涯唯一一次在欧霸决赛落败。翌季他再率枪手战欧霸，但教到中途就被球会辞退。20至21球季艾马利领维拉利尔出战，决赛爆冷击败曼联夺冠。

欧霸胜率达到66%

今季他率领维拉再次捧杯，个人9次带队参加此赛事，8次完成球季6次入决赛，5次赢得冠军。艾马利成为首位带领3支不同球队在欧霸夺冠的主帅，亦是史上第3位取得5个欧战冠军的教头，与摩连奴和安察洛堤齐名。而他在欧霸领军踢了109场，取得72胜22和15负，胜率达到66%；不败率则有86%，相当厉害。

拒认「欧霸之王」 球员才是主角

有球迷称他为「欧霸之王」，亦有人指欧霸就是「艾马利杯」，但他指球员才是主角：「我非常自豪，亦非常感谢球会，就像我之前代表不同球会出战不同欧战时的感受一样。我能在这项赛事取我成功，是因为我在每一支球队都拥有出色的球员。今届亦一样，球员们追随我、球会的雄心，他们才是场上的主角，这就是我不觉得自己的『欧霸之王』的原因。我心怀感激，大家一起才是『欧霸之王』。作为教练我当然要承担自己的责任，所以我不可以说自己是这项赛事的唯一主角。」