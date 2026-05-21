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欧霸│查顿辛祖有捧杯命 踢所有球队都夺冠 谭美阿巴谦达成欧战全满贯

足球世界
更新时间：12:03 2026-05-21 HKT
发布时间：12:03 2026-05-21 HKT

阿士东维拉锋将查顿辛祖(Jadon Sancho)和谭美阿巴谦(Tammy Abraham)，在球队夺欧霸奖杯的过程中贡献不大，但两人都有捧杯命，更达成不同的里程碑。辛祖连续两季外借都有奖杯落袋，生涯效力过4支球队都曾经捧杯；阿巴谦夺得欧霸后，连同欧联、欧协联和欧超杯，成史上第2位欧战全满贯球员。

查顿辛祖有捧杯命

查顿辛祖今场于81分钟替补出场，助维拉保持3球优势至完场，取得欧霸奖杯。此子于今季欧霸上阵13次，收录1球1助攻，虽则由8强开始出场时间递减无实际贡献，但有捧杯命收录冠军。而他上季借用至车路士时赢得欧协联；效力曼联则取得联赛杯；之前于多蒙特期间亦赢过德国杯和德国超级杯，生涯踢过的4支球队都有冠军。

谭美阿巴谦达成欧战全满贯

而在冬季转会窗才加入维拉的谭美阿巴谦，今仗坐足90分钟板凳，在球队捧杯过程中仅上阵3次，仍收录生涯唯一欠缺的欧战球会锦标。这名28岁英格兰锋将于2021至22球季效力罗马时赢过欧协联；20至21球季则随车路士夺得欧联及欧洲超级杯，成为历来第2位欧战全满贯球员，首位是意大利左闸艾马臣柏美尼。

维拉夺得欧霸。路透社
维拉夺得欧霸。路透社
维拉夺得欧霸。路透社
维拉夺得欧霸。路透社
维拉夺得欧霸。路透社
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维拉夺得欧霸。路透社
维拉夺得欧霸。路透社

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