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欧霸│贝安迪亚1球1助攻做维拉功臣 关键靠食粥 有助入选阿根廷踢世杯

足球世界
更新时间：11:16 2026-05-21 HKT
发布时间：11:16 2026-05-21 HKT

阿士东维拉在周三欧霸决赛3:0大胜弗赖堡，锋将贝安迪亚(Emiliano Buendia)居功至伟，贡献1入球1助攻。此子透露自己表现和状态出色的关键，是营养师在早餐时准备了粥，享受后充满能量。而这名29岁锋将入选了阿根廷的世界杯初选名单，今仗的演出有助他进入决选名单。

贝安迪亚：多得营养师的粥

贝安迪亚于上半场补时阶段，在禁区顶偏右位置左脚烫射死球入网，助维拉带著两球的优势返回更衣室。换边后他再于左路发难，传中造就摩根罗渣士近门射入，成为球队大胜3球的功臣。此子赛后将功劳归于营养师和他准备的粥：「功劳全归营养师，他早餐给我准备了粥。我在入球前发展自己处于一个不错的位置。当我观察周围时，发现我有时间把球控下来，转身，然后我决定射门。这是我一直练习的东西，当然我对自己的双脚都有信心。」

有助入选阿根廷世杯大军名单

而此子过去是阿根廷的边缘国脚，仅得2顶喼帽，首顶于2022年取得，第2次是在去年11月，幸好仍顺利入选阿根廷的55人世杯初选名单。他凭本季所有比赛收录11球9助攻，包括欧霸4强次回合和今仗都交出1球1助攻的出色表现，有助进入决赛名单，参加美加墨世界杯。

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