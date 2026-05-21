英冠｜侯城不满升班附加赛决赛突然换对手 班主称若落败或提告

英冠升班附加赛陷入混乱，修咸顿因为偷看对手赛前操练被取消附加赛决赛资格。他们上诉失败后，今季附加赛决赛确定由米杜士堡顶上硬撼侯城。侯城对于突然换对手大感不满，班主呼吁让球队直接升班；假如球队在决赛落败，不排队采取法律行动。

修咸顿偷看对手赛前操练，被取消升班附加赛资格。美联社

侯城不满突然换对手。美联社

修咸顿上诉失败：结果极为令人失望

修咸顿因为偷看附加赛准决赛对手米杜士堡赛前操练，被后者主帅希尔堡直斥「作弊」、「可耻的刺探」。修咸顿最终两回合以2：1击败米杜士堡晋级，但日前被判取消附加赛决赛资格，会方的上诉于今晨被判败诉，赛会表示：「裁定意味著原有的取消英冠附加赛资格处分继续生效，来季联赛扣4分同样维持。」

修咸顿形容裁决「结果极为令人失望」，并补充：「尽管我们完全承认事件的严重性及其后引发的审查，球会一直认为原有的处分过重⋯⋯但我们将以谦逊、问责和决心来回应，并致力拨乱反正。」

侯城班主：应判己队直接升上英超

决赛席位确定由米杜士堡补上，侯城对于突然换对手大表不满，班主伊利卡利（Acun Ilicali）向《天空体育》表示，若球队在决赛落败，不排除采取法律行动。他又透过法律团队表明立场惷：「根据我们的法律意见，在正常情况下，两支球队已晋身决赛，若其中一支被取消资格，我们应该直接升上英超。但他们目前仍在研究当中，无法作出任何结论。这个局面确实有点混乱。」