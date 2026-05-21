英超｜阿士东维拉欧霸封王 般尼茅夫、白礼顿或受惠来季踢欧联
更新时间：06:16 2026-05-21 HKT
发布时间：06:16 2026-05-21 HKT
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阿士东维拉今晨在欧霸杯决赛击败弗莱堡，结束44年的欧洲赛冠军等待之余，为英超保留了来季第六个欧联席位的希望，令般尼茅夫或白礼顿来季有机会在欧联亮相。
若维拉跌落第5 第6名可取欧联资格
由艾马利领军的维拉，本身已凭英超前五名确保来季参加欧联资格。维拉目前以18胜8和11负得62分排在第4位，假若他们在煞科日跌落第5、转以欧霸冠军的身份，直接取得欧联席位，以第6名冲线的球队，将可以受惠获得来季欧联资格；目前仍有机会以第6名完成的球队，只余般尼茅夫和白礼顿。
维拉最后一轮将作客曼城，至于目前排第5的利物浦将主场迎战宾福特；若维拉作客曼城落败，同时利物浦击败宾福特，维拉便会跌落第5位。
煞科日般尼茅夫斗森林 白礼顿撼曼联
如是者，第6位冲线的球队将可以获得欧联资格。目前排第6的是般尼茅夫，他们以13胜17和7负得56分，领先第7位的白礼顿3分。最后一轮般尼茅夫作客作客诺定咸森林只要不败，或第7位的白礼顿主场未能击败曼联，般尼茅夫将以第6名冲线。假如般尼茅夫落败而白礼顿胜出，白礼顿则可反压般尼茅夫取得欧联资格。
英超煞科日赛程
曼城 vs阿士东维拉
利物浦 vs 宾福特
诺定咸森林 vs般尼茅夫
白礼顿 vs 曼联
热刺 vs爱华顿
韦斯咸 vs 列斯联
新特兰 vs 车路士
水晶宫 vs 阿仙奴
般尼 vs 狼队
富咸 vs 纽卡素
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