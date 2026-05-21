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欧霸｜阿士东维拉三蛋派弗赖堡封王 44年后再赢欧洲赛冠军

足球世界
更新时间：05:49 2026-05-21 HKT
发布时间：05:49 2026-05-21 HKT

欧霸杯决赛今晨上演，由艾马利领军的阿士东维拉以3：0击则弗赖堡封王。维拉事隔44年再取得欧洲赛的冠军，他们对上一次赢得欧洲赛冠军是1982年的欧冠杯（欧联前身）。

维拉球迷威廉王子热烈庆祝。美联社
维拉球迷威廉王子热烈庆祝。美联社
维拉欧霸封王。美联社
维拉欧霸封王。美联社
摩根罗渣士为维拉理斋。美联社
摩根罗渣士为维拉理斋。美联社
维拉事隔44年再赢欧洲赛冠军。美联社
维拉事隔44年再赢欧洲赛冠军。美联社

耶利文斯、贝安迪亚轰靓波

维拉上半场末段凭耶利文斯和贝安迪亚各建一功，以2：0领先。41分钟一次左路短角球，摩根罗渣士将皮球斩予禁区边的耶利文斯，后者球不著地、第一时间窝利破网。上半场的补时3分钟，贝安迪亚于差不多的位置，同样轰出一记美妙远射，他接应横传后顺势转身，起左脚弯入死角。

罗渣士埋斋

维拉到下半场58分钟，贝安迪亚于左路地波传中，由摩根罗渣士冲前近门撞射入网，助球队锁定3：0的胜局。维拉最终以3：0击败弗赖堡，在欧霸杯封王。值得一提的是，艾马利于2022年11月接替谢拉特帅印时，球队仅领先降班区3分，经过几年的领军，他将球队脱胎换骨，并再为自己「欧霸专家」的封号省靓金漆招牌，带领球队事隔44年再成为欧洲赛事冠军；维拉对上一次赢得欧洲赛冠军是1982年的欧冠杯（欧联前身），当年在决赛以1：0击败拜仁慕尼黑。

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