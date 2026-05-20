英超｜阿迪达骑呢奇招改造阿仙奴 花7年建立赢波文化

苦等22年，曾经的「伴娘」终于成为真正的主角，阿仙奴再次君临英超！领队阿迪达（Mikel Arteta）执教近7年来，花尽心思改造球队文化。从在训练场播放《You'll Never Walk Alone》抗压、养狗仔「Win」氹球员，甚至请扒手给球员上「防范课」，这些曾被外界嘲笑的「骑呢」招数，如今都成为了带领兵工厂登上英超王座的奇兵妙计。

「信念（Belief）、勇敢（Brave）、质素（Quality）」成为阿仙奴新标语。法新社

训练基地黑影奖杯 终获点亮



阿迪达上任后，在训练基地大刀阔斧进行改革，其中一项最引人注目的，是安装了一个英超冠军奖杯的黑色剪影。球员每天抵达基地都会经过它，前体育总监伊度（Edu）带新兵参观时总会说：「我们迟早会让它闪闪发光。」如今，这个承诺终于兑现，这个剪影奖杯将被正式点亮，标志著阿仙奴成功将英超锦标带回北伦敦。

连续三季屈居亚军，阿仙奴今季承受著巨大的压力，如今终迎来美满结局，若下周能在欧联决赛击败巴黎圣日耳门，更将成就一个历史性的赛季。

豪花2.5亿镑扩军 废除阶级制激发斗志



夺冠的基石早在去年夏天已经打好。新任体育总监比达（Andrea Berta）汲取了过往因伤兵潮导致争标失败的教训，大洒2.5亿英镑（约26.2亿港元）引进8名新兵，重点收购具备良好体能纪录的球员，大幅加强阵容深度。

更关键的是，阿迪达大胆废除了球会内部以往按球员地位划分的「三级制」（tier system）。他锐意打造一个更具竞争性的团队，让所有球员必须为正选位置拼搏。



团建活动增凝聚力 宗教与游戏成纽带



为了化解竞争可能带来的摩擦，球员在场外积极培养感情。队长马田奥迪加特（Martin Odegaard）与队友宾韦特、基斯甸洛加特、夏维斯和李安度杜沙特常相约打高尔夫球；基地的桑拿房更成为球员放松和赛后检讨的热门地点。

宗教力量亦是团结球队的重要元素，新兵伊比尔治伊斯（Eberechi Eze）等基督徒球员会在赛前带领祈祷。而在频密的作客旅程中，球员则靠玩西班牙桌上游戏「Parchis」来消磨时间及增进友谊。



全新标语「BBQ」 激励球员信念



训练基地的标语亦焕然一新。阿迪达热爱与职球员举行BBQ大会，但他今季将「BBQ」赋予了全新意义：「信念（Belief）、勇敢（Brave）、质素（Quality）」。而保留下来的「靠死球赢波」（Win the game with set-pieces）标语，亦印证了死球教练祖华（Nicolas Jover）的功力，他在赛程频密下，甚至利用影片来教授新的死球战术。



此外，前曼联后卫轩斯（Gabriel Heinze）的加盟亦为教练团注入新动力。他与阿迪达相识逾20年，其勤奋的职业态度和激励人心的演说，深深影响了阿仙奴的防线。

