世界杯｜葡萄牙点兵27+1名单 C朗拿度第六度参战

葡萄牙公布世界杯名单，一如所料，基斯坦奴朗拿度将第6次出战世界杯。主帅马天尼斯的27+1名单，还包括因车祸离世的迪亚高祖达。

马天尼斯指葡萄牙上下会为祖达而战。法新社

C朗将第六度参战世界杯。美联社

般奴费南迪斯等球星悉数在列。美联社

马天尼斯公布葡萄牙名单。美联社

葡萄牙的大军名单没有惊喜，目前在沙特征战的C朗一如所料在列，这名41岁五届金球奖得主，将第6度参战世界杯；他目前保持的纪录包括国际赛上阵（226场）以及国际赛入球（143球）。值得一提的是，C朗于外围赛分组赛斗爱尔兰时，因为批踭直接红牌被逐，被其停赛3场的判罚获得缓刑，他因此能够在决赛周分组赛披甲。

马天尼斯：为祖达的梦想而战

马天尼斯这份27+1名单，包括去年7月因车祸去世的前利物浦球星祖达。马天尼斯形容：「他是我们的力量，我们的喜悦。失去迪亚高是令人难以忘怀、非常沉痛的时刻，但就在翌日，我们所有人都有责任为迪亚高的梦想而战，为他在国家队中一直树立的榜样而战。祖达的精神、力量和榜样，是我们额外力量，将永远是我们额外力量。」

葡萄牙于决赛周位列K组，他们将于6月17日深夜展开今届世界杯之旅，对手是刚果；同组还有乌兹别克和哥伦比亚。