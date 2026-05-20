英超｜曼城作客般尼茅夫失分 阿仙奴事隔22年联赛封王

随着阿仙奴早一日击败般尼，曼城今晨于英超作客般尼茅夫不容有失。但「蓝月」最终仅以1：1逼和，赛后落后阿仙奴4分；在联赛尚余1轮下，「兵工厂」提早结束22年的等待，锁定今季英超冠军。

高洛比先开纪录

曼城赛前落后榜首的阿仙奴5分，今场不容有失，但他们于40分钟先落后；般尼茅夫几下传球后，阿祖安杜法特于左路接应直线，力追皮球后传中，由高洛比于中路接应后烫入远柱。

高洛比为般尼茅夫先开纪录。美联社

阿仙奴球迷疯狂庆祝高洛比的入球。美联社

哥迪奥拿相当失望。美联社

「蓝月」下半场补开赛火力全开，但尼高奥莱利接应夏兰特的直线，近门面对般尼茅夫门将起脚被救出。之后客军后防出现险象，但52分钟般尼茅夫的射门，被当拿隆马救出。之后般尼茅夫的攻势更加到肉，当拿隆马连番扑救，以及门柱挡出般尼茅夫射门力保不再失球。曼城最终仅凭夏兰特于95分钟破蛋，以1：1逼和般尼茅夫。

曼城赛后以23胜9和5负得78分排次席，落后榜首的阿仙奴4分。联赛尚余1轮下，阿仙奴提前锁定今季英超冠军。阿仙奴对上一次取得英超冠军，已是22年前、2003/04球季，当年他们以不败成绩封王。