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葡超｜传曼联失意主帅艾摩廉返家乡 顶替摩连奴接掌宾菲加

足球世界
更新时间：18:41 2026-05-19 HKT
发布时间：18:41 2026-05-19 HKT

前曼联主帅鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）经历了短暂且失意的英超之旅后，有望很快重返教练岗位！据英国传媒报导，随著现任宾菲加主帅「狂人」摩连奴（Jose Mourinho）即将重返西甲豪门皇家马德里，葡超班霸宾菲加正计划邀请艾摩廉接掌帅印，让他有机会在家乡重建名声。

传艾摩廉返顶替摩连奴接掌宾菲加。法新社
传艾摩廉返顶替摩连奴接掌宾菲加。法新社

摩连奴离开宾菲加投皇马


现年41岁的艾摩廉自今年一月被曼联解雇后，一直赋闲在家。不过，他在葡萄牙球坛的声望依然高企。据《太阳报》指出，宾菲加已将艾摩廉视为新帅的头号候选人。


据报执教宾菲加不足一年的摩连奴已接获皇马会长佩雷斯的亲自邀请，准备重返班拿贝球场。这场主帅「大执位」，正好为艾摩廉打开了执教宾菲加的大门。

艾摩廉重返葡超有望洗走颓风。法新社
艾摩廉重返葡超有望洗走颓风。法新社

获会长雷哥斯达极垂青


若然落实加盟，对艾摩廉而言将别具意义。在球员时代，他曾效力这支里斯本劲旅多年，并于2017年在宾菲加挂靴，而当时球会的体育总监，正是现任会长雷哥斯达（Rui Costa）。
据悉，雷哥斯达一直对艾摩廉的执教才华赞赏有加，这层深厚的关系被认为是宾菲加极力促成今次任命的核心因素。


图重返葡超洗颓风

艾摩廉退役后转任教练，迅速崛起成为欧洲球坛最备受瞩目的少帅之一。他曾于2021年及2024年，带领另一支葡超劲旅士砵亭两夺联赛冠军，亦曾先后带领布拉加及士砵亭赢得葡萄牙联赛杯。


尽管在奥脱福的岁月并不如今人意，但艾摩廉在葡萄牙国内的履历绝对是顶级。如今有望重返熟悉的葡超赛场，接替摩连奴带领宾菲加，这无疑是艾摩廉洗刷在曼联的颓风，重新证明自己执教实力的绝佳机会。
 

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