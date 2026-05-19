英超｜前英超球证炮轰VAR失职 直指夏维斯粗野拦截应领红

周一英超为阿仙奴顶入致胜球的德国前锋夏维斯（Kai Havertz），在下半场一次粗野拦截仅被罚黄牌，引发巨大争议。前英超著名球证夏斯利（Mark Halsey）赛后直指，夏维斯的动作极具危险性，理应被直接出示红牌驱逐离场，并强烈批评VAR没有介入是严重的失职。

前英超著名球证夏斯利理指出夏维斯应被直接出示红牌驱逐离场，并强烈批评VAR没有介入是严重的失职。 法新社

从后飞铲踢中小腿只领黄牌



事发于比赛的67分钟，夏维斯在一次拼抢中，从后飞铲般尼中场乌高祖克胡（Lesley Ugochukwu）。当值球证泰亚尼（Paul Tierney）判定这是一次「鲁莽」的犯规，仅向该名德国国脚出示黄牌警告。令人意外的是，负责VAR的球证贝尔（James Bell）亦未有建议泰亚尼到场边的萤幕重看事发片段，令夏维斯逃过一劫。

阿仙奴前锋夏维斯在下半场一次粗野拦截仅被罚黄牌，引发巨大争议。X截图

夏斯利指绝对是红牌动作



曾在1999至2013年间于英超执法的名球证夏斯利，对这个判决感到非常不满。他引用球例第12条作出详细分析：「一个粗心大意的拦截只会判罚罚球；鲁莽的拦截是罚球加黄牌；而使用过度力量、危及球员安全的拦截，则必须是红牌。泰亚尼认为这只是鲁莽，但当你仔细看夏维斯的动作，这是一个非常糟糕的拦截。他整个人飞铲过去，从后踢中般尼球员小腿较高的位置。无论是从前面、侧面还是后面，只要危及对手安全的双脚或单脚拦截，都必须以红牌惩处。我对VAR没有建议球证重看片段感到非常惊讶，因为这完全符合红牌的标准。」

阿仙奴顶入致胜球的德国前锋夏维斯被夏斯利直指应被直接出示红牌驱逐离场。路透社

叹执法欠一致性



夏斯利更借此事件，批评今季英超执法尺度不一的老毛病：「今季我们已经多次看到球员因为类似的动作被逐离场。所以再一次，我们在犯规判罚上看到了不一致。有关当局必须针对犯规、手球及禁区内十二码的判决一致性采取行动。希望他们能在今夏休季期间好好检讨并改善这个问题。」

