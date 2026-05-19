英超｜前英超球证炮轰VAR失职 直指夏维斯粗野拦截应领红
更新时间：12:20 2026-05-19 HKT
发布时间：12:20 2026-05-19 HKT
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周一英超为阿仙奴顶入致胜球的德国前锋夏维斯（Kai Havertz），在下半场一次粗野拦截仅被罚黄牌，引发巨大争议。前英超著名球证夏斯利（Mark Halsey）赛后直指，夏维斯的动作极具危险性，理应被直接出示红牌驱逐离场，并强烈批评VAR没有介入是严重的失职。
从后飞铲踢中小腿只领黄牌
事发于比赛的67分钟，夏维斯在一次拼抢中，从后飞铲般尼中场乌高祖克胡（Lesley Ugochukwu）。当值球证泰亚尼（Paul Tierney）判定这是一次「鲁莽」的犯规，仅向该名德国国脚出示黄牌警告。令人意外的是，负责VAR的球证贝尔（James Bell）亦未有建议泰亚尼到场边的萤幕重看事发片段，令夏维斯逃过一劫。
夏斯利指绝对是红牌动作
曾在1999至2013年间于英超执法的名球证夏斯利，对这个判决感到非常不满。他引用球例第12条作出详细分析：「一个粗心大意的拦截只会判罚罚球；鲁莽的拦截是罚球加黄牌；而使用过度力量、危及球员安全的拦截，则必须是红牌。泰亚尼认为这只是鲁莽，但当你仔细看夏维斯的动作，这是一个非常糟糕的拦截。他整个人飞铲过去，从后踢中般尼球员小腿较高的位置。无论是从前面、侧面还是后面，只要危及对手安全的双脚或单脚拦截，都必须以红牌惩处。我对VAR没有建议球证重看片段感到非常惊讶，因为这完全符合红牌的标准。」
叹执法欠一致性
夏斯利更借此事件，批评今季英超执法尺度不一的老毛病：「今季我们已经多次看到球员因为类似的动作被逐离场。所以再一次，我们在犯规判罚上看到了不一致。有关当局必须针对犯规、手球及禁区内十二码的判决一致性采取行动。希望他们能在今夏休季期间好好检讨并改善这个问题。」
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2026-05-18 08:00 HKT