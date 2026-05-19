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世界杯2026 ‧列强点评│沙拿马穆殊领军埃及力争G组次名出线

足球世界
更新时间：07:30 2026-05-19 HKT
发布时间：07:30 2026-05-19 HKT

2026美加墨世界杯是埃及第4次出战决赛周，之前3次参赛共踢了7场均未能奏捷。今次在两名英超射手穆罕默德沙拿和马穆殊领军之下，埃及力争打开世界杯决赛周胜利之门，并冲击G组首两名直接晋级32强淘汰赛席位。

沙拿(左)肩负埃及入球重任。美联社
沙拿(左)肩负埃及入球重任。美联社
埃及于世界杯决赛周被编入G组。路透社
埃及于世界杯决赛周被编入G组。路透社

　　
埃及于1934、1990和2018共3次出战世界杯决赛周，最好成绩是1934年打入16强，惟该届只有16队进行淘汰赛。近两次出战埃及都于分组出局，当中于1990意大利世杯和了两场，算是在决赛周拿到分数。所以，今届赛事他们的目标直指决赛周首胜，以及出线32强淘汰赛阶段。

阵中以本土联赛球员为主

埃及阵中以在本土联赛效力的球员为主，仅前锋线上拥有在欧洲顶级联赛效力球员，包括利物浦前锋沙拿及曼城前锋马穆殊。沙拿今季在利物浦表现虽然下滑，惟于世杯外非洲区赛事共入9球，占球队总入球20球接近一半。至于马穆殊于英超季尾回勇，最近两轮均有士哥，两人肩负为埃及数胡重任。该队今届被编入G组，同组对手有比利时、伊朗、新西兰，当中比利时实力稍为占优，新西兰属陪跑分子，埃及势与伊朗争次名直接出线席位。


埃及世界杯G组赛程
日期    开赛时间(香港时间)    对手
15-06    深夜3:00    比利时
22-06    早上9:00    纽西兰
27-06    早上11:00    伊朗

埃及焦点球员

穆罕默德沙拿
位置：前锋
出生日期：15-06-1992
效力球会：利物浦
国际赛上阵/入球：116场/67球

穆罕默德沙拿。美联社
穆罕默德沙拿。美联社

马穆殊
位置：前锋
出生日期：07-02-1999
效力球会：曼城
国际赛上阵/入球：47场/11球

马穆殊。美联社
马穆殊。美联社

拉比亚
位置：后卫
出生日期：20-05-1993
效力球会：艾阿恩
国际赛上阵/入球：43场/5球

拉比亚。路透社
拉比亚。路透社

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