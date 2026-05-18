英超｜卡域克将「坐正」曼联帅位 坚尼泼冷水对其执教能力有保留

曼联看守领队卡域克（Michael Carrick）自一月接手后领军成绩骄人，盛传球会已为他准备了一纸两年合约，准备让他正式「坐正」成为红魔主帅。然而，曼联传奇队长坚尼（Roy Keane）却对这位昔日中场拍档大泼冷水，直言对卡域克能否胜任主帅一职「仍有保留」，并警告来季若遇上成绩下滑，他将面临排山倒海的压力。

战绩彪炳难掩防线隐患

自一月接替被解雇的鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）以来，卡域克带领球队重回正轨，在积分榜攀升并锁定联赛第三名。期间，他更领军接连击败阿仙奴、曼城、利物浦及阿士东维拉等劲旅，令高层难以忽视其转正的资格。有人认为，曼联下半季较宽松的赛程，让卡域克有更多时间在训练场上调教球员。

不过，向来敢言的坚尼指出，奥脱福仍然存在重大问题，他特别提到球队在近10场比赛中仅有2场能保持不失球，防线表现令人担忧。

坚尼质疑：卡域克是最佳选择？

曼联名宿坚尼对卡域克的转正表达了疑虑：「他真的是外面最好的选择吗？我们显然不知道球会还接触过哪些领队。他虽然赢得了一些比赛，但再说一次，曼联仍然存在巨大的问题。」

坚尼强调，卡域克上任后的首要任务是在转会市场上对症下药：「引进球员将是他的职责，他需要为中场增加对抗性和体力，并阻止球队不断失球。这是他现在必须尝试解决的大局问题。」

忧遇低潮缺应变经验

坚尼最担心的，是卡域克在面对逆境时的应变能力：「这就是挑战所在。很明显在未来的几个月里，每当球队遇到低潮期（sticky patch）时，问题就在于他是否有足够的经验去应对。他曾在米杜士堡执教，也在曼联有过执教经验，所以他得到了这个机会。如果他做得好，那当然棒极了。但我对此仍有保留。不过，我们还是拭目以待吧。」