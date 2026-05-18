英超｜VAR争议又一单！ 终于轮到曼联受惠 「加利佬」炮轰球证判决太离谱

英超赛场上的视像助理球证（VAR）争议可谓无日无之，而这一次，终于轮到曼联成为受惠的一方！在曼联主场迎战诺定咸森林的比赛中，主球证沙士贝利（Michael Salisbury）在被VAR建议到场边观看重播后，罕有地拒绝推翻自己的判决，维持曼联第二个入球有效的判决。这个极具争议的决定，不但成为赛后焦点，更令曼联名宿加利尼维利（Gary Neville）大呼「荒谬」。

根夏入球前队友疑手球

事发于比赛的关键时刻，当时诺定咸森林凭借莫拉图（Morato）的入球，刚刚将比分扳平1:1。仅仅两分钟后，曼联前锋马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）便在禁区内建功，助「红魔鬼」再度领先。然而，慢镜重播显示在根夏入球前的攻势组织中，皮球明显击中了队友麦比奥莫（Bryan Mbeumo）的手臂。

VAR随即介入覆核，并建议主球证沙士贝利亲自到场边的萤幕观看重播。在英超赛场上，当球证被叫到场边时，十居其九都会推翻原判。然而，沙士贝利在反复观看后，却出人意表地宣布入球依然有效，令奥脱福的主场球迷顿时陷入疯狂。

赛会声明：手球属意外

对于这个惹起极大争议的判决，英超赛事中心的官方社交媒体帐号随后发文解释：「经过VAR覆核后，球证坚持了判罚曼联入球有效的最初决定。」赛事中心进一步公布了球证的判决理据：「球证宣布：『经覆核后，入球决定维持不变，因为手球犯规是出于意外的，因此最终决定为入球有效。』」

加利佬指是个笑话

不过，这个解释显然无法说服所有人，就连曼联名宿加利尼维利在也对这个得益于己队的判决感到难以置信，他说：「我认为这在任何方面都是一个绝对令人震惊的判决，这太荒谬了！VAR已经非常清楚了，他们说这应该被判无效，他手球了并把球带回了比赛中。老实说，我简直不敢相信我刚刚看到了甚么。」

他对整个执法团队的处理手法大感不满：「VAR看了三分钟，然后球证又看了一分钟。他们想得太多了，结果把自己弄进了一个真正的烂摊子里。」