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巴甲｜第四球证虾碌 尼马错误被换走向镜头怒举换人纸

足球世界
更新时间：06:55 2026-05-18 HKT
发布时间：06:55 2026-05-18 HKT

效力巴甲山度士的尼马，今晨领军主场迎战哥列迪巴最终以0：3告负。今场发生一度离奇插曲，尼马因为第四球证出错被错误换走，他向镜头怒举换人纸表示不满。

尼马向镜头举换人纸，以证第四球证出错。影片截图
尼马向镜头举换人纸，以证第四球证出错。影片截图
尼马向球证投诉不果。路透社
尼马向球证投诉不果。路透社
尼马被换走后相当无奈。路透社
尼马被换走后相当无奈。路透社
尼马对于错误被换走表示不满。路透社
尼马对于错误被换走表示不满。路透社

这段插曲发生在65分钟，半场落后0：3的山度士作出换人调动。尼马此时因为小腿伤势正在场边接受治疗，第四球证却举起换走「10号」的换人牌，将尼马换成罗宾奴祖利亚，但事实上应被换走的是艾斯高巴。

山度士：莫名其妙的错误

尼马接受治疗后，尝试重返球场被黄牌警告。他对此大感不满，其后夺走换人纸，并将此向直播镜头怒举示意，力证应被换走的是艾斯高巴而非他本人。但由于换人程序已经完成，尼马最终无奈离开球场。山度士在社交媒体发表声明：「第四球证在换人程序上犯了错误，电视直播画面可见的换人纸已证实这一点。这是莫名其妙的错误，却没有得到纠正。」

尼马以79个国际赛入球，荣获巴西入球王的美誉。但他因为伤患，自2023年起没有再为国家队披甲。这名34岁球星将他与山度士的合约，延长至2026年年尾，力争出战世界杯的席位。巴塞将于6月13日展开今届世界杯之旅斗摩洛哥，同组还有海池和苏格兰。

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