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西甲｜巴塞隆拿3：1贝迪斯 主场19仗全胜创历史

足球世界
更新时间：06:26 2026-05-18 HKT
发布时间：06:26 2026-05-18 HKT

已锁定卫冕西甲的巴塞隆拿，今晨于今季最后一次主场出击，最终以3：1击败贝迪斯。巴塞成为第11支单季西甲主场全胜的球队，更是改制20队后、首支造出19仗全胜的球队。

拉芬夏梅开二度。美联社
拉芬夏梅开二度。美联社
利云度夫斯基今夏将离开巴塞。美联社
利云度夫斯基今夏将离开巴塞。美联社
巴塞单季西甲主场全胜。美联社
巴塞单季西甲主场全胜。美联社

拉芬夏梅开二度

巴塞今场于28分钟由拉芬夏比洛尼射入罚球打开纪录，并以1：0领先完半场。下半场62分钟，拉芬夏再把握敌军传球失误，截得皮球随即推入禁区起脚，为巴塞射成2：0。虽然巴塞于69分钟，被贝迪斯的伊斯高射入12码破蛋，但主队于74分钟有简些路于禁区顶起脚破网，锁定3：1的胜局。值得一提的是，已确定今夏离队的罗拔利云度夫斯基，今场于85分钟退下火线，接受球迷掌声。

第11支西甲单季全胜球队

巴塞赛后以31胜1和5负得94分高踞榜首，以11分领先同日赢波、次席的皇家马德里。此役令巴塞成为西甲历史上第11支单季主场全胜的球队，亦是继1985-86球季的皇马以17场全胜完成主场赛事后，首支创下这项纪录的球队。巴塞上一次录得完美主场成绩，要追溯至1959-60年赛季（当时只有15场主场赛事）。

巴塞今季各项赛事中只有两次主场失利，均发生在欧联赛事，分别是10月于联赛阶段不敌巴黎圣日耳门，以及4月8强对马德里体育会。

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