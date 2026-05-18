英超｜韦斯咸作客纽卡素输1：3 热刺护级形势乐观

韦斯咸今晨于英超作客以1：3不敌纽卡素后，落后第17位的热刺两分兼踢多场，距离降班再近一步。领队纽奴赛后承认「护级仍然有可能，但非常困难」。

纽奴认为今场球队开局表现差，「锤仔帮」今场先失3球，第一个失球出现在15分钟；门将麦斯靴曼臣短传予左路队友欠准，被敌军截得皮球后随即反击，最终纽卡素凭禾达美迪于门前接应传中射入。韦斯咸4分钟后再失一球，纽卡素由韦利安奥索拿射成2：0完半场。

奥索拿今场梅开二度。美联社

韦斯咸作客以1：3不敌纽卡素。美联社

韦斯咸护级形势不乐观。美联社

热刺领先两分兼踢少场

奥索拿于下半场65分钟再入一球，他接应祖尔韦诺克的右路传中，于门前轻松撞射成3：0。韦斯咸只凭卡斯迪兰奴斯于69分钟接应门将大脚长传，于禁区外第一时间妙射射门笠死敌军门将尼克普比破蛋，但最终以1：3告负。韦斯咸赛后以9胜9和19负得36分续排第18位，以两分落后第17位、安全区的热刺兼踢多场，兼且得失球落后；热刺将于周二深夜斗车路士，只要取1分几近肯定护级成功。

球迷高唱「你不配这球衣」

韦斯咸球迷对于球队表现大表不满，赛后高唱「你不配这球衣」。纽奴对于球迷的怒气表示理解，但他拒绝怪罪麾下：「没有（球员没有令我失望）。我们必须正视自己目前的处境非常艰难，球队上下充满焦虑和紧张，但我们必须承担责任。让我们尝试以有尊严的方式完成赛季。」