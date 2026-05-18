世界杯2026‧列强点评│比利时老将多难有惊喜 杜古决定命运

比利时大军有9名30岁以上老将，中场奇云迪布尼和韦素已过巅峰期，今届美加墨世界杯预计难有惊喜演出。犹幸这支欧洲红魔被编入G组，同组对手实力弱晋级无问题，淘汰赛能够走得多远，要视乎今季大熟大勇的谢利美杜古的表现。

9名30岁以上老将 卢卡古今季仅踢7场

2018世界杯比利时在黄金一代带领下勇夺季军，但在夏萨特等人走下坡后，上届卡塔尔世杯随即于分组赛止步。黄金一代已走得七七八八，但欧洲红魔今届决赛周的26人大军中，仍有9名已过而立之年的老将，包括门将泰拔高图尔斯、中场韦素和奇云迪布尼，以及前锋卢卡古等。各人今季受到不同程度的伤患困扰，迪布尼所有比赛仅为拿玻里出场19次；双料队友卢卡古全季只踢了7场，3月起未再披甲。

杜古表现决定球队命运

幸好比利时同组对手实力弱，埃及、纽西兰和伊朗难构手威胁，预计首名出线没有问题，到淘汰赛才会遇上真正考验。他们最终能够走到多远，谢利美杜古的表现举足轻重，此子今季于曼城大熟大勇，盘扭继续保持凌厉之余，射门把握力大幅改善，今季各项球会赛收录8入球14助攻，若能延续季尾的好状态，比利时对强队仍有力一拚。

比利时的黄金一代已走得七七八八。法新社

韦素继续得到比利时征召。法新社

谢利美杜古(右)已为成为比利时的灵魂人物。法新社

比利时世界杯G组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

15-06 深夜3:00 埃及

21-06 深夜3:00 伊朗

27-06 早上11:00 纽西兰

比利时世界杯G组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

15-06 深夜3:00 埃及

21-06 深夜3:00 伊朗

27-06 早上11:00 纽西兰

比利时焦点球员

泰拔高图尔斯

位置：门将

出生日期：11-05-1992

效力球会：皇家马德里

国际赛上阵/入球：107场/0球

比利时门将泰拔高图尔斯。法新社

奇云迪布尼

位置：中场

出生日期：28-06-1991

效力球会：拿玻里

国际赛上阵/入球：117场/36球

比利时中场奇云迪布尼。法新社

谢利美杜古

位置：翼锋

出生日期：27-05-2002

效力球会：曼城

国际赛上阵/入球：41场/7球

比利时翼锋谢利美杜古。法新社