英超│曼联3:2诺定咸森林锁定第3名 卡斯米路胜仗告别奥脱福 B费追平助攻纪录

周日英超早场对诺定咸森林，是曼联本季最后一场主场比赛，最终赢3:2，顺利完成3大任务。红魔全取3分后，锁定取得第3名；效力4年的中场卡斯米路以胜仗完成奥脱福球场告别战；队长般奴费南迪斯(B费)交出1次助攻，追平英超单季助攻纪录。

曼联无压力大踢进攻足球

早已锁定欧联席位的红魔，今场无压力下大踢进攻足球，全场多达29次射门，左闸劳基梳尔开赛5分钟就先开纪录。球队在换边后被敌将摩拉图的入球扳平，但曼联随即由马菲奥斯根夏近门射入再次领先，但后者射门前队友麦比奥莫手球在先，VAR介入仍判有效，出现争议。之后麦比奥莫接应B费的妙传射入，曼联领先3:1，森林又立即做出反应，由基比斯韦特快射破网，双方之后再无入球，曼联赢3:2。

红魔锁定第3名 卡斯米路胜仗告别

红魔在本季最后一场主场赛事，完成多个任务。首先全取3分后，球队37轮累积68分，比第4位的阿士东维拉多6分，锁定以第3名完成球季；中场卡斯米路亦以胜仗告别奥脱福球场，今场不少球迷自制海报、纸牌和巨型Tifo送别他，当他在80分钟被换走时，全场球迷起立致意，队友纷纷与他握手，他离场时向四边看台致谢。

B费追平单季英超助攻纪录

而B费收录一次助攻，本季英超累积20次，追平由亨利和奇云迪布尼保持的单季英超助攻纪录。美中不足是队友多次错失入球机会，否则这名葡萄牙中场应可打破助攻纪录，独享这殊荣。