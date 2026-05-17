世界杯2026‧列强点评│有基迪拉细佬入籍实力仍不足 突尼西亚难破分组赛出局宿命

突尼西亚近期归化多名球员，包括德国世界杯冠军中场基迪拉的弟弟兰尼基迪拉，但球队整体实力仍然不足，特别是锋线人才凋零，势难突破过去6次参加世界杯都在分组赛出局的宿命。

兰尼基迪拉入籍 前场实力差

近年突尼西亚不停在海外招揽入籍兵，多人赶及在今届美加墨世界杯前归化，包括效力德甲柏林联的32岁中场兰尼基迪拉，其哥哥是2014世杯德国冠军中场基迪拉。然而这支北非球队的整体实力仍然不足，近5场各赛事法定时间只得1胜3和1负，唯一胜仗是以1:0击败弱旅海地，阵上欠缺亮眼演出。而该队的攻力更是有限公司，26人大军名单中没有球员取得双位数入球，最多是累积7球的左闸阿里阿布迪，首席中锋查奥特仅得6球，被球队寄予厚望的翼锋伊利斯沙特，下半季借到德乙的奥格斯堡踢了10场联赛仍未开斋，状态堪忧。

6次参加世界杯全部分组赛出局

突尼西亚近2届非洲国家杯分别于小组赛和16强出局，整体实力于非洲已非一线，更遑论在世杯挑战列强。以他们之前6次参加决赛周都未能晋级淘汰赛的往绩，今届被编入F组面对荷兰、瑞典和日本恐难抢分，甚至乎成为三零部队。

突尼西亚世界杯F组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

15-06 早上10:00 瑞典

21-06 中午12:00 日本

26-06 早上7:00 荷兰

突尼西亚焦点球员

米积伯利

位置：中场

出生日期：21-01-2003

效力球会：般尼

国际赛上阵/入球：44场/1球

突尼西亚中场米积伯利。法新社

兰尼基迪拉

位置：中场

出生日期：27-01-1994

效力球会：柏林联

国际赛上阵/入球：2场/0球

突尼西亚中场兰尼基迪拉。法新社

伊利斯沙特

位置：翼锋

出生日期：27-12-1999

效力球会：汉诺威

国际赛上阵/入球：14场/4球

突尼西亚前锋伊利斯沙特。法新社