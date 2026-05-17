德甲总结│哈利卡尼戴帽做金靴 助拜仁大胜收官并破入球纪录 惟未能夺最佳球员奖

德甲周六煞科，盟主拜仁慕尼黑主场5:1大胜科隆完美收官，全季34轮共入122球，打破由皇家马德里保持的五大联赛单季入球纪录。该队射手哈利卡尼今场大演帽子戏法，全季共入36球卫冕联赛金靴，可是最终仍未能取得本季德甲最佳球员，得主是其队友米高奥利斯。

拜仁全季德甲122球破纪录

拜仁在德甲煞科战大开杀戒，哈利卡尼戴帽，前锋尼高拉斯积逊和中场汤比斯卓夫各入一球，5:1大胜科隆，最终在34轮联赛中收录28胜5和1负。该队整季联赛共入122球，刷新五大联赛单季入球数字，旧纪录是皇马于2011至12球季西甲造出的121球。该队下周末将于德国杯决赛斗史特加，力争包办今季德国本土所有比赛冠军。

卡尼连续3届夺金靴 奥利斯夺最佳球员奖

卡尼连同今仗的3个入球，本季德甲累积36球，连续3季夺得联赛金靴，比第2位史特加的安达夫多15球。然而此子仍未能取得德甲年度最佳球员奖项，得主是其队友米高奥利斯，他今季加盟拜仁就取得15个入球和19次助攻，得到球迷、专家和同行的肯定获奖。而尾轮其他赛果，史特加作客2:2赛和法兰克福，力压未能赢波的贺芬咸，以第4名完季取得下季欧联席位。

米高奥利斯赢得德甲最佳球员奖。路透社

米高奥利斯赢得德甲最佳球员奖。路透社

禾夫斯堡赢波转战升降班附加赛

榜尾方面，本轮前有3队同得26分，其中2队直接降班，1次转战升降班附加赛。禾夫斯堡作客3:1击败圣保利，后者包尾降落德乙，狼堡赢波以16名完成，要与德乙第3名踢附加赛；海登咸主场0:2负缅恩斯，排倒数第2名同样要降班。