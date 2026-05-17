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英足杯│曼城时隔7年再做国内杯赛双冠王 哥迪奥拿：望到三冠希望﹗

足球世界
更新时间：12:23 2026-05-17 HKT
发布时间：12:23 2026-05-17 HKT

曼城在周六英格兰足总杯决赛1:0击败车路士，连同3月尾摘下的联赛杯，时隔7年再次于同一季取得两项国内杯赛冠军。该队领队哥迪奥拿更成为历史上首位2次完成单季国内双冠的教头，名留青史；同时他合共赢得3个英足杯和5个英联杯，是前曼联功勋领队费格逊以外，第2位于两项比赛至少赢出3次的主帅。这名西班牙籍教头还指，赢得今季第2冠后，看到3冠的希望，想后上取得英超冠军。

曼城时隔7年再夺国内杯赛双冠

3月尾的联赛杯决赛，曼城2:0击败阿仙奴捧杯，今场亦靠翼锋安东尼施美安一箭定江山，1:0气走车路士夺冠。哥迪奥拿继2018至19球季后，再次率领蓝月取得两项国内杯赛冠军，他亦成为英格兰足球史上首位2度于同一赛季实现国内双冠王的教头。而他加入曼城10年，合共赢得5个联赛杯和3个足总杯冠军，是继5夺英足杯、4取英联杯的费格逊后，另一位同时赢得两赛超过3次的教头。

哥迪奥拿创历史 领军2次成国内杯赛双冠王

而蓝月在过去两季的足总杯决赛分别不敌曼联和水晶宫，今季终于重夺冠军，哥帅矢言：「其实我觉得上季对水晶宫，甚至乎是前季对曼联，我们的表现都比今场好，但足球就是这样，有时候踢得平平却拿到冠军。车路士今场非常出色，只我们在重要时刻取得入球，这就是足球。」

为英超不会庆祝夺冠

完成国内杯赛双冠后，曼城今季余下目标就是反压阿仙奴于英超封王，球队目前落后2分，周二倒数第二轮就会作客般尼茅夫，哥迪奥拿表示会立即备战不会庆祝：「我想庆祝，但必须要马上返回曼彻斯特，所以一杯啤酒都不可以喝。我们会在英超结束后的周一庆祝，和赢得联赛冠军的女子队一起举行胜利巡游。」哥帅还指这个足总杯冠军，令他们看到英超夺冠的希望，「球员们的表现和斗志，让我于英超都看到希望。」

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