亚冠2│C朗加盟艾纳斯后14项比赛0冠 教练坚称：联赛冠军先系最重要﹗

葡萄牙巨星C朗拿度过往是冠军收割机，但加盟艾纳斯后却成为锦标绝缘体，连同周六的亚冠2，他登陆沙特阿拉伯球坛逾3年，参加了14场比赛都未能取得冠军。幸好此子在周四沙特联尾轮有望取得首冠，艾纳斯赢波肯定封王，其教练捷治捷西斯(Jorge Jesus)亦指失落亚冠2冠军虽然失望，但联赛冠军才是最重要的目标。

C朗为艾纳斯出战14项比赛0冠

C朗拿度职业生涯共有33个球会和国家队锦标，但他于2023年1月加盟艾纳斯后，一直未能取得正式比赛冠军。期间他参加了14项比赛，全数都未能夺冠，今季沙特超级杯和亚冠2都屈局亚军，幸好他有望破荒。艾纳斯目前于沙特联以83分高踞榜首，比次席希拉尔多2分，他们在周四尾轮于主场斗下游球队达马克FC，赢波肯定可以封王；就算未能全取3分，只要希拉尔作客艾费哈失分，亦可以取得冠军。

周四有望夺首冠 赢波肯定封王

艾纳斯教练佐治捷西斯指联赛冠军才是最重要：「由赛季初开始，我们就为联赛冠军而战，这点我们非常清楚。周四的沙特联赛最后一轮才是最重要，我们会全力备战，相信球员们到时会充满斗志。」这名葡萄牙籍教头还指球队今场受伤病问题困扰，有多人患流感影响状态，最终才会输波失冠。