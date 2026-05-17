英超｜沙比阿朗素将成车路士主帅 料签约4年

根据《天空体育》的报道，沙比阿朗素与车路士达成协议，将于7月1日起出任球队主帅，签约4年。

沙比阿朗素曾带领利华古逊，以全季不败佳绩夺得德甲冠军。法新社

沙比阿朗素将出任车路士领队。法新社

沙比阿朗素带领皇马8个月后被炒。法新社

车路士自上月解雇罗仙尼亚后，以U21教练麦法兰代领军至季尾，期间一路寻觅新帅人选。车路士目前排在联赛榜第9位，落后第7位的白礼顿4分，来季欧战资格危危乎。他们在今晨的足总杯决赛，又以0：1不敌曼城，今季无缘锦标。

7月1日履新

「蓝战士」将目标放眼来季，《天空体育》指预计周日将会宣布，来季由沙比阿朗素领军的消息；他与车路士签约4年，将于7月1日履新，带领球队季前操练。据报沙比阿朗素的头衔将是领队而非主教练。

曾领利华古逊不败封王

沙比阿朗素于2022年在利华古逊，正式展开一队的领队生涯，领军以全季不败的战绩赢得德甲，并夺得德国杯和德国超级杯冠军，于2023/24球季杀入欧霸决赛但不敌阿特兰大饮恨。他于去年6月转投皇家马德里，但执教8个月左右被炒，赋闲至今；皇马今季最终无缘任何锦标。