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西甲｜利云度夫斯基宣布季后离开巴塞 「永不忘记球迷爱戴」

足球世界
更新时间：06:37 2026-05-17 HKT
发布时间：06:37 2026-05-17 HKT

巴塞隆拿寔布，罗拔利云度夫斯基将于季后离队。这名37岁波兰前锋于社交媒体感动发文，「将永远不会忘记球迷的爱䵧」。

利云度夫斯基助巴塞卫冕西甲。美联社
利云度夫斯基助巴塞卫冕西甲。美联社
利云度夫斯基今季于西甲贡献13入球3助攻。美联社
利云度夫斯基今季于西甲贡献13入球3助攻。美联社
利云度夫斯基效力4季后将离开巴塞。美联社
利云度夫斯基效力4季后将离开巴塞。美联社

利云度夫斯基于Instagram发文表示：「经历充满挑战和刻苦的4年，是时候向前看了。4年3冠，我将带着任务完成的感觉离队。我将永远不会忘记，球迷从我加盟第一日起的爱戴。感激陪伴我走过这4年的每一个人。」据报利云度夫斯基在发文前，已将决定告知队友，并在周初的操练时向队友们发表感言，形容在巴塞4年「最不可思议的章节」。

191场入119球

「罗拔仔」于2022年以5000万欧元，由拜仁慕尼黑转投巴塞隆拿，上阵191场轰入119球，在队史入球王排行榜上位列第14位。他在巴塞4年为球队赢得3座西甲、1座西班牙杯，以及3座西班牙超级杯；他今季于西甲贡献13入球3助攻，协助巴塞卫冕西甲。球队今季最后一场主场作赛，是今晚深夜斗贝迪斯，届时利云度夫斯基将与主场球迷好好道别；巴塞主场迎战贝迪斯后，将于下周作客华伦西亚，为今季作战画上句号。

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