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足球｜杰志门神王振鹏宣布退役 明日联赛煞科战将写上完美句号

足球世界
更新时间：19:52 2026-05-16 HKT
发布时间：19:52 2026-05-16 HKT

杰志门将王振鹏今天在杰志社交媒体上载王振鹏宣布退役的短片 ，完成明天（17日）对东方的联赛煞科战后，这位效力杰志21个球季的老将便会结束现役球员生涯。

王振鹏05年7月至今已加盟杰志21年，是今季所有港超上阵球员中最年长的一位 。他在短片中说：「我从20岁到42岁。我觉得我能踢21年，对球员来说是很开心的事，然后在一家球队踢了21年，也是很难得。毕竟在香港这个环境，大家也知道球队能坚持到20年、30年的不是很多，所以我在这里衷心感谢Ken哥（伍健）及杰志给我这个机会，然后让我在这支球队有一直效力的机会。」

王振鹏包括今年先后10次赢得顶级联赛冠军，是冠军奖牌最多的现役球员。 他十分感谢大家的支持，认为现在是时候退役了：「是时候跟大家说再见了，就退役了，所以在这里是感谢大家对我21年的支持。多谢我们球队的所有人员，包括洗衣房的阿姐、球队的管理、还有我们一班球员还有教练。今年夺得了这个冠军，对我来说是一个很完美的退役。」

杰志明天（周日）将在联赛煞科战对阵东方。杰志表示明日赛后将会向王振鹏颁发纪念品及举行港超联冠军颁奖仪式，呼吁入场球迷留步，向这位传奇门将送上最后的掌声。

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