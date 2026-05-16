英超│苏保斯拉尔「致敬」谢拉特 跣低令利物浦失守 随时失欧联席位│有片

谢拉特12年前的「世纪一跣」令利物浦失去英超冠军，视他为偶像的红军中场苏保斯拉尔，周五英超作客阿士东维拉时重演跣低一幕，导致球队失第2球，最终输2:4。这「致敬」一跣更随时令利物浦失去欧联席位，悲惨收场。

Ollie is HIM 🫵 pic.twitter.com/VyzGdE7a75 — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 15, 2026

苏保斯拉尔跣低造就屈坚斯入波

视谢拉特为偶像并拣选了其经典8号球衣的苏保斯拉尔，今场57分钟以行动「致敬」前者。当时利物浦刚追和1:1不足5分钟，苏保斯拉尔在后场接应队友的界外球时突然跣低，维拉锋将摩根罗渣士见状冲前，再传予禁区内的射手奥尼屈坚斯，后者射入再度领先，红军亦因为这失球打击而输2:4。

红军有机会连第5位都不保

这一跣不单令利物浦全失3分，更随时失去欧联席位。他们赛后37轮累积59分排第5，比踢少一场的般尼茅夫多4分，有机会被后者反压跌落第6位，只能转战欧霸。当年谢拉特的「世纪一跣」亦带来沉重结果，他跣低被车路士锋将丹巴巴亚把握机会入波，红军主场0:2不敌蓝狮，正因为这关键3分最终只得联赛第2，以2分之差不敌曼城。

史洛特直言「咁样失唔够运」

红军主帅史洛特亦指苏保斯拉尔那一跣不够运：「那个失球确实欠运。这发生在我们刚刚追和1:1时，球队追平后更试过射门中柱，感觉势头正盛，但以这种方式失丢第2球，加上对方球迷的助威后，维拉才越来越多机会，并且赢下比赛。」