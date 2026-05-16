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英超│艾马利取生涯第600胜 教维拉4年全入欧战 谈下一战：享受『艾马利杯』

足球世界
更新时间：13:46 2026-05-16 HKT
发布时间：13:46 2026-05-16 HKT

阿士东维拉周五英超主场4:2击败利物浦，主教练艾马利(Unai Emery)收录执教生涯第600胜，当中维拉的107胜并列其麾下最多。这名西班牙籍教头带领维拉4年，全部都取得欧战席位，当中2年夺欧联门劵，他直言是了不起的成就。而维拉下周三将于欧霸决赛斗弗赖堡，艾马利过往于此赛曾4次夺冠，他矢言会好好享受这个「艾马利杯」。

艾马利领维拉4年 每年都有欧战席位

艾马利于2022年11月接手维拉，当季率队扶摇直上，以第7名完成英超获得欧协联门劵。2023至24球季，他领军收录第4名，球队继1981至82球季以来首次跻身欧联(连同前身欧冠杯)。24至25球季，维拉因分心欧联令英超成绩下滑，但仍然以第6名完成，获欧霸席位；今季于兼顾欧霸下仍能在英超保持强势，提早一轮取得欧联门劵。他领军4季全部有欧战席位，矢言是难得的成就：「我在这里4年，4年都在欧洲赛，这是了不起的成就。感谢球迷的支持，我们在英超度过一个非凡的球季，真我很开心。」

艾马利：我会享受『艾马利杯』

而今场是艾马利执教生涯第600胜，当中分别带领维拉和华伦西亚赢出107场，是他领军赢波次数最多的球队。艾马利的下一场比赛是欧霸决赛，如果他带领维拉击败弗赖堡，除了破单一球会赢波次数外，亦摘下个人第5座欧霸奖杯，证明外界称欧霸为「艾马利杯」是合理评价。他表示会享受决赛：「球队会享受比赛，并100%专注，我和团队会让球员们在周三提升到最佳状态。这是一场决赛，决赛总是很难赢，是五五波的比赛。」
 

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