英超│阿士东维拉4:2利物浦夺欧联席位 红军跌落第5 第6位料无缘欧联

周五英超独脚戏上演欧联席位大战，阿士东维拉主场4:2击败利物浦，压过后者升上第4位之余，并提早一轮取得欧联门劵。维拉大有机会取得第4名，外界之前预想他们以第5位完季并再赢欧霸，令透过欧战系数取得的额外欧联席位可顺延至第6位，预计难以成事。

奥尼屈坚斯、云迪积克梅开二度 维拉大胜4:2

这场关乎英超欧联席位分配的大战，由维拉全取3分告终。他们凭锋将摩根罗渣士的入球先开纪录，换边后虽一度被利物浦中坚华基尔云迪积克的头槌扳平，但前锋奥尼屈坚斯随后梅开二度，中场兼队长约翰麦甘尼亦射入世界波，最终以4:2击败补时有云迪积克再入头槌的红军。

维拉赢波升上第4 英超第6踢欧联机会下降

维拉赢波后，反压利物浦升上第4位，并领先第6位、踢少一轮的般尼茅夫7分，在英超因欧战系数额外获得一个欧联席位下，提早一轮锁定欧联门劵，完成任务。而今场的赛果，亦令英超第6位参加来季欧联的机会减低，事缘此举一定要维拉以第5名完成联赛，并取得欧霸冠军才可发生，但他们赛后37轮累积62分，比红军多3分，尾轮作客曼城不败就肯定以第4名完季，甚至有机会升上第3；如要跌落第5，他们要不敌曼城，还要红军尾轮主场击败宾福特方可成事。

麦甘尼：为欧霸决赛发出讯号

维拉队长约翰麦甘尼指他们不会理会第6名能否踢欧联，最重要是他们锁定欧联席位：「这是我们在主场收官的最佳方汰。最近几场的表现不是最好，今场面对顶级强队，取得这样的表现非常重要。我们重返欧联赛场，大家都可以兴奋起来，这是了不起的成就。」而维拉将于下周三欧霸决赛对德甲弗赖堡，力争球队近30年来首个重要比赛冠军，他矢言这场胜仗就是最好的鼓励：「今的表现，是为下周三的比赛发出强而有力的讯号。我已急不及待迎接决赛，希望到时可以捧杯而回。」