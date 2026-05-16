世界杯2026‧列强点评│约基利斯大勇代替伊沙克 撑起瑞典锋线

瑞典锋线拥有约基利斯和阿历山大伊沙克两大中锋，但后防仍然由近年于球会赛早已退居后备的域陀连迪路夫带领，从牌面不难看出是一支攻强守弱的球队。该队能否以守代攻争取出线资格，要视乎约基利斯的演出，状态大勇的后者已代替伊沙克撑起瑞典锋线。

瑞典攻强守弱 约基利斯世杯附2场入4球

今届世界外瑞典表现差劲，幸好靠之前欧洲国家联赛的成绩取得附加赛席位，并接连淘汰乌克兰和波兰，时隔8年再次出席决赛周。该队在上述两场共入6球，同时失掉3球，攻强守弱的本色相当明显，多得约基利斯包办其中4球，最后才能赢波晋级。事实上成名较早的伊沙克，本身是瑞典最可靠的锋将，但他因伤今季在利物浦的发展未如人意，入球产量大减；反观约基利斯于阿仙奴越踢越好，今季各赛事已入21球，包括近4场取得3入1助攻，已代替伊沙克撑起瑞典锋线。

连迪路夫支撑防线 连续9场有失球

瑞典已连续9场比赛有失球，队长域陀连迪路夫无论在旧会曼联，以及今季加盟的阿士东维拉，都出长期担任后备，令球队在今届世杯难免要以守代攻。该队要在F组与荷兰、日本和突尼西亚争夺出线资格，约基利斯的表现举足轻重。

瑞典防守能力平平。路透社

瑞典防守能力平平。路透社

瑞典连续9场比赛有失球。路透社

瑞典连续9场比赛有失球。路透社

瑞典世界杯F组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

15-06 早上10:00 突尼西亚

20-06 深夜1:00 荷兰

26-06 早上7:00 日本

瑞典焦点球员

域陀连迪路夫

位置：中坚

出生日期：17-07-1994

效力球会：阿士东维拉

国际赛上阵/入球：75场/3球

瑞典中坚域陀连迪路夫。路透社

阿历山大伊沙克

位置：前锋

出生日期：21-09-1999

效力球会：利物浦

国际赛上阵/入球：56场/16球

瑞典前锋阿历山大伊沙克。路透社

约基利斯

位置：前锋

出生日期：04-06-1998

效力球会：阿仙奴

国际赛上阵/入球：32场/19球

瑞典前锋约基利斯。路透社