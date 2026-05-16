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英足杯│加拿祖怀念与曼联捧杯时刻 今晚为车路士再战曼城 「我想再捧杯」

足球世界
更新时间：09:29 2026-05-16 HKT
发布时间：09:29 2026-05-16 HKT

车路士锋将阿历真度加拿祖(Alejandro Garnacho)已摆脱伤患，今晚英格兰足总杯决赛对曼城可以候命。这名阿根廷翼锋2年前效力曼联时曾处过英足杯，决赛同样斗蓝月更攻入一球，他矢言怀念当日捧杯的时刻，如今希望与新东家蓝狮再次夺冠，取得职业生涯第3个锦标。

23至24球季助曼联捧杯

阿历真度加拿祖于2022至24年，连续2季随曼联杀入足总杯决赛，对手同样是曼城。首季输1:2无缘锦标，翌季复仇成功赢2:1，他更攻入先开纪录的一球。此子表示怀念与红魔捧杯的时刻：「我记得那一天。球场座无虚席，我攻入第一球。举起奖杯的感觉无比美妙，非常特别，那是我一生梦寐以求的时刻。」

加拿祖：我想为车路士都赢一次

这名21岁阿根廷翼锋第3次跻身英足杯决赛，恰巧对手又是曼城，只是其球衣已由红色变成蓝色。他表示想为车路士再捧一次：「我每季都会在温布莱球场比赛，这次意义重大，今次是代表另一支球队去比赛。我们全队都会全力以赴，做好每一件事。」此子是蓝狮于足总杯的主力成员，过去5圈悉数出场，其中4场正选，合共攻入2球，他过去2轮英超因伤倦勤，幸好现已伤瘉复出，今仗可以候命。

加拿祖是车路士在今届足总杯的主力。路透社
加拿祖是车路士在今届足总杯的主力。路透社
加拿祖是车路士在今届足总杯的主力。路透社
加拿祖是车路士在今届足总杯的主力。路透社
加拿祖表示希望首次为车路士捧走足总杯。路透社
加拿祖表示希望首次为车路士捧走足总杯。路透社
加拿祖表示希望首次为车路士捧走足总杯。路透社
加拿祖表示希望首次为车路士捧走足总杯。路透社

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