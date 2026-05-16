周末睇波手册｜C朗亚冠2争加盟艾纳斯正式赛事首冠 车路士恶斗曼城争英足总杯冠军（附焦点直播表）

踏入季尾各大联赛和杯赛步入尾声，周六晚欧洲和亚洲分途上演2场杯赛决赛，英格兰足总杯有车路士斗曼城，车仔力拼夺冠兼补欧赛资格，而曼城则剑指今季第二冠；同日深夜更有C朗拿度带领艾纳斯出战亚冠2决赛，斗日本的大阪飞脚，力争加盟后首个正式冠军。

车路士硬撼曼城争夺足总杯

英国足坛另一重头戏英格兰足总杯周六晚上演，由车路士对上曼城，蓝狮近期表现挣扎，上战1:1逼和利物浦后，以49分位列第9位，距离欧协联席位排第7的白礼顿还差4分，在联赛还剩下2场的情况下来年欧战席位及及可危，足总杯成为获欧战资格的最后机会，车仔势必全力出击力拼来季欧战资格。而今场对曼城而言亦尤为重要，目前在联赛内和榜首的阿仙奴仅差2分，早前已在联赛杯封王，若能成功夺得足总杯除了先完成本地双冠王外，亦「叫糊」三冠王，因此对「蓝月亮」而言亦意义重大，因此必然会全力应战。

艾纳斯亚冠2决赛斗大阪飞脚 C朗加盟后正式赛事首冠在望

C朗自2023年远走沙特亚拉伯加盟艾纳斯，自今已过去接近三年，依然未获正式赛事冠军，在周二更因失误遭希拉尔1:1逼和，错失联赛提早封王机会，而周六深夜C朗再有夺加盟后首个正式赛事冠军机会，将在亚冠2中迎战来自日本的大阪飞脚，对比之下艾纳斯星光熠熠，除了C朗外亦有祖奥菲历斯、京斯利高文和沙迪奥文尼等猛将，誓助C朗夺加盟后首个正式赛事冠军。

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上9:30 德甲 拜仁慕尼黑 对 科隆 Now639台

晚上10:00 英格兰足总杯 车路士 对 曼城 Now651台

深夜1:45 亚冠2 艾纳斯 对 大阪飞脚 HOY TV 77台

周日

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上6:30 意甲 祖云达斯 对 费伦天拿 Now639台

晚上6:30 意甲 热拿亚 对 AC米兰 Now643台

晚上6:30 意甲 罗马 对 拉素 Now638台

晚上6:30 意甲 比萨SC 对 拿波里 beIN Sports Connect

晚上7:30 英超 曼联 对 诺定咸森林 Now621台

晚上9:00 意甲 国际米兰 对 维罗纳 Now638台

深夜3:00 法甲 巴黎FC 对 巴黎圣日耳门 Now643台