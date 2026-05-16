Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手册｜C朗亚冠2争加盟艾纳斯正式赛事首冠 车路士恶斗曼城争英足总杯冠军（附焦点直播表）

足球世界
更新时间：10:00 2026-05-16 HKT
发布时间：10:00 2026-05-16 HKT

踏入季尾各大联赛和杯赛步入尾声，周六晚欧洲和亚洲分途上演2场杯赛决赛，英格兰足总杯有车路士斗曼城，车仔力拼夺冠兼补欧赛资格，而曼城则剑指今季第二冠；同日深夜更有C朗拿度带领艾纳斯出战亚冠2决赛，斗日本的大阪飞脚，力争加盟后首个正式冠军。

车路士硬撼曼城争夺足总杯

英国足坛另一重头戏英格兰足总杯周六晚上演，由车路士对上曼城，蓝狮近期表现挣扎，上战1:1逼和利物浦后，以49分位列第9位，距离欧协联席位排第7的白礼顿还差4分，在联赛还剩下2场的情况下来年欧战席位及及可危，足总杯成为获欧战资格的最后机会，车仔势必全力出击力拼来季欧战资格。而今场对曼城而言亦尤为重要，目前在联赛内和榜首的阿仙奴仅差2分，早前已在联赛杯封王，若能成功夺得足总杯除了先完成本地双冠王外，亦「叫糊」三冠王，因此对「蓝月亮」而言亦意义重大，因此必然会全力应战。

艾纳斯亚冠2决赛斗大阪飞脚 C朗加盟后正式赛事首冠在望

C朗自2023年远走沙特亚拉伯加盟艾纳斯，自今已过去接近三年，依然未获正式赛事冠军，在周二更因失误遭希拉尔1:1逼和，错失联赛提早封王机会，而周六深夜C朗再有夺加盟后首个正式赛事冠军机会，将在亚冠2中迎战来自日本的大阪飞脚，对比之下艾纳斯星光熠熠，除了C朗外亦有祖奥菲历斯、京斯利高文和沙迪奥文尼等猛将，誓助C朗夺加盟后首个正式赛事冠军。

 

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上9:30      德甲    拜仁慕尼黑 对 科隆    Now639台 

晚上10:00      英格兰足总杯    车路士 对 曼城    Now651台

深夜1:45    亚冠2    艾纳斯 对 大阪飞脚    HOY TV 77台

周日

开赛时间(香港时间)    赛事    对赛    直播

晚上6:30      意甲    祖云达斯 对 费伦天拿    Now639台

晚上6:30      意甲    热拿亚 对 AC米兰    Now643台

晚上6:30      意甲    罗马 对 拉素    Now638台

晚上6:30      意甲    比萨SC 对 拿波里    beIN Sports Connect

晚上7:30      英超    曼联 对 诺定咸森林    Now621台

晚上9:00      意甲    国际米兰 对 维罗纳    Now638台

深夜3:00     法甲    巴黎FC 对 巴黎圣日耳门    Now643台

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
15小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
17小时前
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
3小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
1小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
16小时前
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
Bob林盛斌17岁大女遭网暴  林霏儿骚性感T-Back反击  拍片自比钻石：不会因批评变样衰
影视圈
17小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
21小时前
佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光
佘诗曼迎51岁低胸晒Fit到漏身材热爆Threads 严选12位50+冻龄女星 陈慧琳、吴美珩靓到发光
影视圈
15小时前
美联社
特朗普结束访华即向台发警告：美方不愿远赴9500英里打仗 不想有人走向独立
即时国际
6小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
16小时前