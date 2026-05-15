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英超│B费差一次追平助攻纪录 矢言唔会刻意去追 一说法表示会长时间留队

足球世界
更新时间：16:50 2026-05-15 HKT
发布时间：16:50 2026-05-15 HKT

英超进入倒数2轮，曼联中场般奴费南迪斯(B费)只要在这两场中，多取1次助攻，就可追平亨利和奇云迪布尼共同保持的英超单季20次助攻纪录。然而这名葡萄牙中场指自己不会刻意追求助攻纪录，同时他指自己要在曼联实现夺取英超和欧联的目标，意味将会长期留队。

差一次追平单季助攻纪录 B费指不会去追

曼联最后2轮英超，分别是周日主场对诺定咸森林，以及尾轮作客白礼顿。球队之前已锁定来季欧联席位，余下的目标就是以第3名完成球季，还有个人荣誉及一些数据纪录，包括队长般奴费南迪斯挑战单季英超助攻纪录。此子在今季英超累积19次助攻，只差一次就可以追平由亨利和奇云迪布尼共同保持的单季助攻纪录，但他表示不会刻意去追：「我之前说过，这是一个非常特别的纪录，因为由亨利和奇云迪布尼保持，他是们是英超多年来杰出的球员。如果破纪录，个人层面当然非常好，低这不是我真正专注的事，为队友创造机会是我工作的一部份，可是如果有机会自己入波，我都会把握住。」

想为曼联夺英超、欧联 意味会长期留队

此外，B费的去向问题一直受到关注，最近两季多次传出或会离队。然而此子的冠军论意味会继续长期留效：「冠军永远是我的目标，这一点我从不掩饰。我想在曼联实现赢得英超和欧联冠军，之前我想过赢足总杯和联赛杯，最终做到了。下季我们重返欧联，我知道这家球会的目标是永远赢波，我会一直做下去。」

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