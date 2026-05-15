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西甲│传麦巴比与艾比路亚对巴塞前决裂 球员不满国家打吡做后备决定拒踢

足球世界
更新时间：15:58 2026-05-15 HKT
发布时间：15:58 2026-05-15 HKT

近期陷入各种风波的皇家马德里，周四再出现前锋基利安麦巴比与教练艾比路亚公开不和的场面，前者抛出「第四前锋」论，后者直接怒怼。西班牙《阿斯报》报导，两人交恶的导火线是上周末的西甲国家打吡，麦巴比知道自己伤瘉要先做后备下，立即称伤拒绝进入大军名单，之后就「无计倾」。

麦比巴国家打吡无正选 成交恶导火线

周四西甲皇马主场2:0击败奥维多，后备出场的麦巴比赛后满腹牢骚，不按常规地在球员通道无限时、无限题目接受访问，直斥艾比路亚告诉他是球队第四前锋，自己可以正选，是后者叫他出任后备。而艾比路亚得知麦巴比的说法时，否认第四前锋的说法，更强硬地指只要自己一日在位，出场阵容的决定就在他手里，两人公开决裂。

两人直接公开矛盾

西班牙《阿斯报》随即透露两人决裂的内幕，导火线是上周末的国家打吡。在对阵巴塞隆拿前的最后一课操练，一心想成为国家打吡焦点的麦巴比得知自己不在正选名单时，立即勃然大怒，并以身体不适为由退出训练，并缺席了大军名单。而麦巴比之前不顾球队到意大利度假，是另一个令两人交恶的原因。

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