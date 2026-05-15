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英超│年度最佳候选名单公布 曼联、曼城、宾福特3大奖项都有份角逐

足球世界
更新时间：07:15 2026-05-15 HKT
发布时间：07:15 2026-05-15 HKT

英超赛会周四公布2025至26球季各大奖项的候选名单，曼联队长般奴费南迪斯、中场明奈和看守主教练卡域克，分别角逐最佳球员、最佳年轻球员和最佳领队，与曼城成为2支在这3大个人奖项都有候选人的球队，胜过阿仙奴。

最佳球员8人候选 阿仙奴3人成大户

今届英超最佳球员的候选名单共有8人，榜首阿仙奴共3人包括门将大卫拉耶、中场迪格兰赖斯和中坚加比尔马加希斯；曼城有2人分别是艾宁夏兰特和安东尼施美安，另外3人就是曼联的般奴费南迪斯、诺定咸森林的基比斯韦特，以及宾福特前锋伊戈泰亚高。8人当中，枪手3子呼声最高，但B费早前当选英格兰足球先生，亦有力成为英超官方赛会最佳。

英超最佳球员候选名单。英超官方图片
英超最佳球员候选名单。英超官方图片

卓基、尼高奥莱利成最佳年轻球员大热

最佳年轻球员同样有8位候选人，曼城有卓基及尼高奥莱利；般尼茅夫亦有2人角逐，分别是中场阿历斯史葛和锋将高洛比；另外4人为韦斯咸中场马迪奥斯费南迪斯、纽卡素左闸李维士贺尔、曼联中场明奈和宾福特守将米高卡约迪。8人中以尼高奥莱利的机会最高，队友卓基亦有不俗机会。

英超最佳年轻球员8人候选名单。英超官方图片
英超最佳年轻球员8人候选名单。英超官方图片

曼市双雄、宾福特3个大奖都有份角逐

而最佳领队则有6人竞逐，分别是阿仙奴主帅阿迪达：曼城教头哥迪奥拿：曼联看守主教练卡域克；宾福特的安祖斯；般尼茅夫主帅伊拉奥拿，以及新特兰教头利比斯。红魔、蓝月和宾福特都3个奖项中都有份角逐，反观榜首阿仙奴未有人在最佳年轻球员奖项候选。

英超最佳领队候选名单。英超官方图片
英超最佳领队候选名单。英超官方图片

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