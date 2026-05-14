英超│费达历高华维迪被皇马队友排斥 传曼联想趁机抢人

曹亚文尼与费达历高华维迪内讧打架的事件，随住皇家马德里向两人各罚50万欧罗而平息，但消息指队内大部份球员都支持曹亚文尼，并开始孤立及排斥华维迪。英国媒体《每日镜报》透露，曼联正密切留意事态发展，有意趁机求购华维迪，希望以他作为卡斯米路的接班人。

就皇马内部冲突事件，费达历高华维迪被皇马队友排斥。法新社

队友排斥华维迪 皇马未必留人

内讧事件的起源，是华维迪认定曹亚文尼是球队泄密者，将队内冲突事件的过程向传媒泄露，逐在训练时不停对他作出过火的拦截，并多次辱骂他，曹亚文尼最终被激怒才出手。据皇马中人透露，球会决策层和队内与华维迪合作多年的资深队友，在今次事件都选择站在曹亚文尼一边，认为华维迪是始作俑者，对他的行径非常不满。

曼联有意斟介 再次接替卡斯米路

华维迪目前于更衣室已被排斥和孤立，皇马未必会留用这位副队长。《每日镜报》报导，曼联原本瞄准曹亚文尼，如今后者得到队友支持暂无意离开，红魔立即将目光转向华维迪，有意趁乱带他到英超。值得一提，华维迪在皇马正是卡斯米路的接班人，如果他真的加盟曼联，同样是顶替后者的位置。