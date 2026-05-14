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沙特联│罗拔利云度夫斯基将投希拉尔 年薪9000万欧罗 为国家队转战沙特阿拉伯

足球世界
更新时间：15:28 2026-05-14 HKT
发布时间：15:28 2026-05-14 HKT

今夏将与巴塞隆拿约满的波兰中锋罗拔利云度夫斯基(Robert Lewandowski)，据报已决定离队并接受沙特阿拉伯豪门希拉尔的邀请，快将签约作实，据报其年薪高达9000万欧罗(约8亿2609万港元)。知情人士透露，这名37岁老将放弃与巴塞续约，选择到西亚展开新生活，与收入无关，他这个决定是为国家队著想，想在比赛和训练强度较低的联赛角逐，可以保留更多体力为波兰出战。

罗拔利云度夫斯基将投希拉尔。法新社
罗拔利云度夫斯基将投希拉尔。法新社

希拉尔开出9000万欧罗年薪合约

罗拔利云度夫斯基与巴塞的合约快将届满，球会早前已表态愿与他续约一年，但前提要放弃一半薪金，减至每年1040万欧罗。多间沙特阿拉伯豪门亦对他有兴趣，当中以希拉尔最积极，已开出一位年薪高达9000万欧罗的天价合约，据波兰体育网站《Meczycy》报导，这名37岁老将决定离开巴塞，接受希拉尔邀请，快将动笔签约。

罗拔利云度夫斯基将投希拉尔。路透社
罗拔利云度夫斯基将投希拉尔。路透社

罗拔仔想在较低强度联赛效力

知情人士透露，罗拔仔想离开西甲转战西亚，与薪金无关，全为国家队著想。皆因巴塞已表明他在队中的角色不会改变，对继续担任替补，他担心上阵时间少会影响状态，加上球队日常的高强度训练，以他的年纪会吃不消。反观沙特的比赛和训练强度于欧洲联赛低，加上他在希拉尔会有稳定的出场时间，那么可以保留体力应付国家队赛事，所以宁愿转到西亚揾食。

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