世界杯2026｜决赛半场骚名单出炉 麦当娜、Shakira、BTS强阵献唱 半场休息或超30分钟

2026年世界杯决赛将历史性引入「半场骚」（Halftime Show）！国际足协（FIFA）今日正式公布表演名单，邀得乐坛天后麦当娜（Madonna）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）及韩国人气男团防弹少年团（BTS）同台献唱。然而，这场星光熠熠的视听盛宴却引发体坛担忧；多家媒体指出，半场骚恐令原本15分钟的休息时间大幅延长至近半小时，势必打乱球员的比赛节奏，为双方主帅及体能教练带来严峻考验。

拉丁天后夏奇拉（Shakira）出演世杯决赛半场骚。路透社

拉丁天后夏奇拉（Shakira）出演世杯决赛半场骚。路透社

防弹少年团（BTS）要参加世界杯决赛的半场秀。路透社

乐坛天后麦当娜（Madonna）将在世杯决赛半场骚献唱。路透社

2026年世杯决赛将于7月19日在新泽西的大都会人寿体育场 (MetLife Stadium)上演。FIFA官方确认，届时的半场骚将由英国摇滚乐队Coldplay主音基斯马田（Chris Martin）担任策划，带领麦当娜、夏奇拉及BTS等巨星倾力演出。尽管表演阵容鼎盛，但对讲求竞技状态的足球比赛而言却是一大挑战。

超级碗模式或令休息延至半小时

据多家外国媒体披露，由于表演将直接占用比赛草地进行，预料会大幅拖长半场休息时间。以美国体坛盛事「超级碗」为例，虽然中场表演本身仅历时12至15分钟，但连同搭建及拆卸舞台的工程，休息时间往往长达25至30分钟。

事实上，足球赛事因加插环节而超时早有先例。在去年车路士对巴黎圣日耳门（PSG）的世冠杯决赛中，即使场地未受表演设施影响，半场休息亦超过了24分钟，远超球例明文规定的15分钟。

打乱球员节奏 忧舞台损害草地

世杯决赛过往只设赛前表演，在半场休息加插大规模演出乃史上首次。对于早已习惯15分钟休息节奏的顶级球员而言，在人生最重要的舞台上面对突如其来的「加时休息」，身心均需重新适应。

这无疑为双方教练团出了一道难题：主帅可能需要调整半场更衣室训话的节奏与方式；运动科学专家及体能教练亦要重新制定方案，确保球员在漫长的等待中既能充分休息，又能保持体温及下半场的作战状态。此外，舞台设施会否对草地质素造成破坏，以及各大电视台将如何调整转播安排，各大持份者目前均在观望，等待FIFA尽快公布决赛的具体方案及确实的休息时长释除疑虑。