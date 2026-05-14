法甲│巴黎圣日耳门击败次席朗斯封王 安历基领军3季夺11冠平队史纪录

周三法甲上演争冠大战，巴黎圣日耳门(PSG)作客2:0击败次席朗斯，提早一轮封王，并完成5连霸伟业。这个冠军是教练安历基入主球会后取得的第11个锦标，仅3季就并列成为队史赢得最多冠军的教头，同时他亦成为法甲历史上首位带队前3季都封王的主帅，尽展其领导能力。而安历基本赛季余下任务，就是率队卫冕欧联。

巴黎圣日耳门作客2:0击败次席朗斯法甲封王。法新社

PSG击败朗斯封王

朗斯今仗需要赢波，才能保住些微的夺冠希望，但他们10次中目标攻门都未能转化成入球，反观圣日耳门3次中框攻门就把握其中2球，由基华拉斯基利亚和伊巴谦麦巴耶各入一球，靠高效把握力赢2:0，提前一轮锁定冠军，并连续5年称霸法甲。

巴黎圣日耳门作客2:0击败次席朗斯法甲封王。法新社

3年11冠平纪录 争取卫冕欧联创队史

该队教练安历基创造历史，2023年入主球队后即领军连赢3届联赛冠军，成为法甲历史上首位执教前3季都夺冠的主帅。同时他带队3年共取得11个冠军，追平由白兰斯保持的纪录，并列成为PSG历来最多冠军教头。而安帅正追逐破纪录的第14冠，球会将于本月30日欧联决赛斗阿仙奴，力争卫冕。

安历基领巴黎圣日耳门3季夺11冠平队史纪录。法新社

巴黎圣日耳门作客2:0击败次席朗斯法甲封王。法新社