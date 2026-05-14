世界杯2026‧列强点评│荷兰主力处当打之年 踢法现代化值得期待

11次参加世界杯未曾夺冠的荷兰，今届第12次参赛要摆脱无冕之王的名称并不容易，但球队实力不俗，而且不少主力处于当打之年，有力缔造惊喜。再者该队没有上一代的神锋神翼，反而令踢法更整体和现代化，在决赛周随时大派用场。

无神锋神翼 整体踢法在世杯更有利

如果以未赢过世界杯冠军的球队计算，3届亚军荷兰可能是史上最佳。橙军的传统全能足球，是当今Tiki-Taka及前场逼抢战术雏型，过去凭此踢法于世杯未竟全功，2010和14年在星级神锋尹佩斯和神翼洛宾带领下，分别得亚军及季军，与大力神杯只差一步。

主力处当打之年 法兰基迪庄、雷恩达斯统领中场

该队阵中再无超级锋将，加普、韦格贺斯等并非高产量射手，这局面反而令荷兰的踢法更整体和现代化。防线是这支荷兰最强一环，34岁的华基尔云迪积克仍是世界一流中坚，身边的祖利安添巴和云迪尹同样出众；右翼卫杜费斯体格魁梧且态度积极，防守予人信心；中场就有盘传一流的中场法兰基迪庄及雷恩达斯作核心，两人都属当打之年，十分适合破解对手逼抢。

橙军于世杯外取得6胜2和的不败佳绩，教练朗奴高文的整体踢法，在决赛周更加实用，有力突破去届8强止步的成绩。

荷兰世界杯F组赛程

日期 开赛时间(香港时间) 对手

14-06 深夜4:00 日本

20-06 深夜1:00 瑞典

26-06 早上7:00 突尼西亚

荷兰焦点球员

华基尔云迪积克

位置：后卫

出生日期：08-07-1991

效力球会：利物浦

国际赛上阵/入球：90场/12球

荷兰中坚华基尔云迪积克。法新社

祖利安添巴

位置：后卫

出生日期：17-06-2001

效力球会：阿仙奴

国际赛上阵/入球：23场/0球

荷兰守将祖利安添巴。法新社

法兰基迪庄

位置：中场

出生日期：12-05-1997

效力球会：巴塞隆拿

国际赛上阵/入球：64场/2球

荷兰中场法兰基迪庄。路透社