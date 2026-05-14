世界杯2026‧列强点评│荷兰主力处当打之年 踢法现代化值得期待
更新时间：08:54 2026-05-14 HKT
发布时间：08:54 2026-05-14 HKT
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11次参加世界杯未曾夺冠的荷兰，今届第12次参赛要摆脱无冕之王的名称并不容易，但球队实力不俗，而且不少主力处于当打之年，有力缔造惊喜。再者该队没有上一代的神锋神翼，反而令踢法更整体和现代化，在决赛周随时大派用场。
无神锋神翼 整体踢法在世杯更有利
如果以未赢过世界杯冠军的球队计算，3届亚军荷兰可能是史上最佳。橙军的传统全能足球，是当今Tiki-Taka及前场逼抢战术雏型，过去凭此踢法于世杯未竟全功，2010和14年在星级神锋尹佩斯和神翼洛宾带领下，分别得亚军及季军，与大力神杯只差一步。
主力处当打之年 法兰基迪庄、雷恩达斯统领中场
该队阵中再无超级锋将，加普、韦格贺斯等并非高产量射手，这局面反而令荷兰的踢法更整体和现代化。防线是这支荷兰最强一环，34岁的华基尔云迪积克仍是世界一流中坚，身边的祖利安添巴和云迪尹同样出众；右翼卫杜费斯体格魁梧且态度积极，防守予人信心；中场就有盘传一流的中场法兰基迪庄及雷恩达斯作核心，两人都属当打之年，十分适合破解对手逼抢。
橙军于世杯外取得6胜2和的不败佳绩，教练朗奴高文的整体踢法，在决赛周更加实用，有力突破去届8强止步的成绩。
荷兰世界杯F组赛程
日期 开赛时间(香港时间) 对手
14-06 深夜4:00 日本
20-06 深夜1:00 瑞典
26-06 早上7:00 突尼西亚
荷兰焦点球员
华基尔云迪积克
位置：后卫
出生日期：08-07-1991
效力球会：利物浦
国际赛上阵/入球：90场/12球
祖利安添巴
位置：后卫
出生日期：17-06-2001
效力球会：阿仙奴
国际赛上阵/入球：23场/0球
法兰基迪庄
位置：中场
出生日期：12-05-1997
效力球会：巴塞隆拿
国际赛上阵/入球：64场/2球
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