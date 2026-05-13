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香港足球盛会2026｜车路士名宿古迪仙尼为友赛预热 表明球队足总杯撼曼城要靠团队取胜

足球世界
更新时间：20:04 2026-05-13 HKT
发布时间：20:04 2026-05-13 HKT

「香港足球盛会2026」今夏再度在启德主场馆上演，8月1日有「朝日啤酒杯」曼城对国际米兰，8月5日则有「健络通杯」车路士对祖云达斯。车路士名宿古迪仙尼在周三(13日)接受线上访问为大战预热，提到球会在足总杯面对曼城，他表示「蓝狮」要以团队取胜。

车路士名宿古迪仙尼在周三(13日)接受线上访问为大战预热。访问截图
车路士名宿古迪仙尼在周三(13日)接受线上访问为大战预热。访问截图
作为意大利人的古迪仙尼也表示，很期待看到车路士与祖国劲旅祖云达斯交手。公关提供
作为意大利人的古迪仙尼也表示，很期待看到车路士与祖国劲旅祖云达斯交手。公关提供

赞扬启德主场馆一流 期待车仔斗老妇人

车路士在全球层面拥有庞大的粉丝群体，远在亚洲也有众多的粉丝，对此古迪仙尼认为球会取得许多的成就，再加上一直以来与粉丝的连结，让球会和粉丝能维持良好的关系。古迪仙尼也大赞启德主场馆：「那是一个很漂亮的球场，虽然我还未亲身去过，但看过照片，设施绝对是一流。季前赛能有五万名观众入场感觉非常棒，这让球员提早感受满座的压力与气氛，是为新球季备战的绝佳方式。我们已迫不及待想去那里！」

古迪仙尼认为球会取得许多的成就，加上一直以来与粉丝的连结，让球会和粉丝能维持良好的关系。公关提供
古迪仙尼认为球会取得许多的成就，加上一直以来与粉丝的连结，让球会和粉丝能维持良好的关系。公关提供

作为意大利人的古迪仙尼也表示，很期待看到车路士与祖国劲旅祖云达斯交手，他亦强调今场比赛并不是单纯的「友谊赛」：「这亦是整个球会走出去为实现目标而努力的机会，当然作为一支球队，亦是为新球季作好准备。我同意现今的季前赛已经不完全是『友谊赛』了。当你走落球场，对阵像祖云达斯这样的球队时，这就不再只是友谊赛。你想上场、你想竞争、你想赢。我相信这将会是场有趣的比赛。」他亦借机向球迷喊话：「我们能听到你们的声音，感受到你们的支持。这次访港是展示我们感激之情的绝佳机会，非常期待能尽快启程与大家见面。」

古迪仙尼提到球会在足总杯面对曼城表示「蓝狮」要以团队取胜。公关提供
古迪仙尼提到球会在足总杯面对曼城表示「蓝狮」要以团队取胜。公关提供
古迪仙尼表示今场「伦敦打吡」对阵热刺份量十足。公关提供
古迪仙尼表示今场「伦敦打吡」对阵热刺份量十足。公关提供

车路士斗曼城争足总杯 古迪仙尼强调非靠个人就能取胜

车路士紧接将迎来两场大战，先在周六晚斗曼城争足总杯冠军。古迪仙尼被问到对于足总杯的看法时，他表示今战是以强势结束今季的大好机会，也是球会争夺欧战资格的重要一战，他更指今场并不能单靠个人主义获胜：「我不认为单凭某一个球员就能成为解决方案。面对曼城，我们必须依靠整体的发挥。由正选十一人到后备上阵的球员，都必须交出最高水准的表现，才有机会捧走足总杯。」另外「伦敦打吡」对阵热刺亦同时关乎两队来季命运，古迪仙尼表示今场份量十足：「热刺目前在联赛榜位置不太理想，而我们正为争夺欧洲赛资格拼搏，这绝对是一场焦点大战，球迷必定非常期待。」

「香港足球盛会2026」门票将于明日（14日）在 HKticketing 公开发售，票价介乎 $399 至 $2999。

记者：魏国谦

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