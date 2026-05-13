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英超│卡斯米路评生涯最珍贵奖杯 首选曼联联赛杯锦标

足球世界
更新时间：18:16 2026-05-13 HKT
发布时间：18:16 2026-05-13 HKT

卡斯米路(Casemiro)于曼联的日子进入倒数阶段，他最近不停接受媒体访问，近日就与红魔名宿里奥费迪南进行深度专访。后者问他2022至23球季英格兰联赛杯锦标在其心目中的地位时，这名巴西中场指那是他生涯成就中最珍贵的荣誉，比起在皇家马德里的5个欧联宝座更重要。

卡斯米路评生涯最珍贵奖杯是联赛杯锦标。路透社
卡斯米路评生涯最珍贵奖杯是联赛杯锦标。路透社

最珍贵是22至23球季联赛杯冠军

2022年夏天卡斯米路由皇马转投曼联，首季就协助球队赢得联赛杯锦标，他在决赛更头槌破网领军2:0击败纽卡素。里奥费迪南问他此冠军在其心目中的地位时，此子表示是最形贵：「在我职业生涯所有成就中，这个冠军奖杯(联赛杯)是我心目中份量最重、最珍贵的荣誉。我无比珍视为曼联拿下荣誉的每一个瞬间，悖铭记在这里攻入的每一个精彩入球。」他续指在曼联踢波就算球队接连失利，球迷依然会给予鼓励和包容，这份温情让他由衷喜爱。

衷心感谢曼联球迷的鼓励和包容

卡斯米路职业生涯共赢得25个冠军，包括为皇马勇夺5次欧联和3次西甲，岂料联赛杯锦标才是他最珍重的荣誉。

卡斯米路)于曼联的日子已进入倒数阶段。法新社
卡斯米路)于曼联的日子已进入倒数阶段。法新社

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