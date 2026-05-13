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英超│阿仙奴今季未输过12码 整个联赛只此一队 4队7次并列最多

足球世界
更新时间：15:24 2026-05-13 HKT
发布时间：15:24 2026-05-13 HKT

英超下周日煞科，不同的统计数据都具有参考价值。榜首阿仙奴是本季联赛纪律最好的球队，黄牌最少兼没有红牌，连带12码数据都傲视同群，他们全季英超未输过极刑，是整个联赛唯一一队，曼城、阿士东维拉和车路士就以2次并列第2少；宾福特、般尼、韦斯咸和水晶宫就以7次成为最多。

阿仙奴36轮英超未输过12码

阿仙奴于今季英超已踢了36轮，在两大中坚加比尔马加希斯和威廉沙列巴，以及金手套奖得主大卫拉耶带领下，仅失了26球冠绝整个联赛。关键是其守将不会作无谓犯规，特别在禁区内会小心翼翼，他们整季36场联赛都未试过输12码，是全英超唯一一队做到，次席曼城、维拉和车路士就以2次并列次席；新特兰及热刺各有3次；曼联和利物浦分别有4次，与另外3支球队相同；最多是7次，分别宾福特、般尼、韦斯咸和水晶宫。

宾福特搏到8次极刑英超最多

而获得12码方面，阿仙奴在此数据位列中游，与曼联、富咸及新特兰同样有4次；最多是8次的宾福特；其次是7次的车路士及水晶宫。整个英超有2支球队未取得12码〝分别是维拉和热刺。

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