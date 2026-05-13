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沙特联│艾纳斯门将宾图累C朗失冠非首次 去夏大球场失沙超杯 曾建议换龙门

足球世界
更新时间：12:23 2026-05-13 HKT
发布时间：12:23 2026-05-13 HKT

艾纳斯在周二沙特阿拉伯联赛主场对希拉尔，赢波就可以提早封王，可是门将宾图在补时8分钟将客军的界外球拍入网，最终被逼和1:1，阵中攻击皇牌C朗拿度只差10秒就赢得登陆沙特球坛后首个正式比赛冠军。原来宾图已非首次连累C朗，去夏在大球场举行的沙特超级杯决赛，他亦犯错失守令球队失冠，当时有传C朗不满其表现，曾要求高层换门将。

艾纳斯周二沙特阿拉伯联赛主场对希拉尔最终被逼和1:1。路透社
艾纳斯周二沙特阿拉伯联赛主场对希拉尔最终被逼和1:1。路透社

宾图将希拉尔界外球拍入网

赛前艾纳斯领先少踢1场的希拉尔5分，今场赢波就可提早封王，C朗就能摘下登陆沙特球坛后首个正式比赛冠军。球队于37分钟在一次角球攻势中，由中坚施马根于混战中射入开纪录，之后一直抵挡希拉尔的反扑。到补时8分钟最后一击，希拉尔前场掷出「手榴弹」界外球，艾纳斯门将宾图在无压力下准备出迎没收皮球，岂料他和中坚恩尼高马天尼斯相撞，甩手将皮球拍入自家网窝，将比数改写成1:1。

艾纳斯门将宾图在补时8分钟将客军的界外球拍入网，C朗只能无奈苦笑。法新社
艾纳斯门将宾图在补时8分钟将客军的界外球拍入网，C朗只能无奈苦笑。法新社

C朗差10秒夺冠 无奈苦笑

随后艾纳斯于中圈开波，球证立即呜笛完场，主队只差10秒就可以提前赢得联赛锦标。当时已被换走坐在后备席的C朗，神情相当无奈，之后举手苦笑，但他沉淀后在社交媒体发文鼓励队友：「梦想近在咫尺。昂首向前，我们还差最后一步﹗感谢大家今晚无与论比的支持﹗」

去夏于大球场同犯错累球队失沙超杯

今次是宾图第2次累C朗失冠，去年夏天在大球场举行的沙超杯决赛，此子末段于一次角球攻势中失位被攻破大门，吉达艾阿里于法定时间追和2:2，最终于12码大战落败。当时传出C朗对宾图的表现相当不满，要求球会换掉这名巴西国脚，找来一位更有实力的门将，但最终没有成事。

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