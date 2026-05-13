西甲│佩雷斯指曹亚文尼、华维迪打架好平常 强调「他们只是孩子」 称另一事更严重

皇家马德里主席佩雷斯周二召开记者会宣布举行主席大选，同时又提及早前曹亚文尼和费达历高华维迪内讧动手打架的事件，他指「他们只是孩子」，你一拳我一脚非常正常，并指每年都有类似的事件，是媒体将小事化大。佩主席更指相比打架，向外泄密事件更加严重。

皇家马德里主席佩雷斯指曹亚文尼、华维迪「只是孩子」，打架很平常。法新社

佩雷斯指两人「只是孩子」

中场拍档曹亚文尼和费达历高华维迪早前内讧争执，前者被华维迪嬲怒一拳挥向他，这名乌拉圭中场失去知觉，倒地时撞到头部流血，需到医院缝针，事件被媒体连日报导，成为球坛热话。佩雷斯被问到此事时，表示「他俩只是孩子」，「年轻人之间就是这样，你踢他一下，另一个又回敬一下，最后没甚么，还是朋友，之后会一起去叹咖啡。」他还指自己在任26年间，每一年都有球员冲击，2名至4名球员打架十分平常，只是媒体将事情发大。

佩雷斯认为打架事小，向外泄密才是最严重。新华社

认为泄密更加严重

佩雷斯认为打架事小，向外泄密才是最严重：「打架第二天就没事，但我觉得更糟糕是这件事被泄露出去。这次泄密是我在位26年首次见到这样的事，这让我非常担心。」