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西甲│皇马主席佩雷斯开记招宣布举行大选 点名闹记者、斥被巴塞「偷走」7个联赛冠军

足球世界
更新时间：11:18 2026-05-13 HKT
发布时间：11:18 2026-05-13 HKT

皇家马德里主席佩雷斯周二突然招开记者会，外界以为他是为近日队内的内讧事件解画，甚至乎是承担责任而宣告辞职之际，事情发挥完全相反，他点名批评多间媒体和记者恶意抹黑球会，逼使他落台，所以宣布举行主席大选。同时他亦重提「内格雷拉案」，指控巴塞隆拿曾贿赂球证而「偷走」了7个西甲冠军，表示已整理了多达500页的证据，会交给欧洲足协处理。

佩雷斯甫开始即宣布大选

佩雷斯突然于球会训练基地招开记者会，甫到场见到记者即表示自己不会辞职，相反宣布举行主席选举，「我已经向董事局申请，召开大选，我们现在这届董事会将会参选。召开选举的原因很简单，就是球队正面对荒谬的局面，是由一种不利皇马利益、针对我的舆论制造出来，并利用这局面对我进行人身攻击，有人甚至说我已到了癌症晚期，说我到某个肿瘤中心检查，所以我要站出来。」

预期2个月内完成选举

79岁的佩雷斯没有提及何时举行大选，在记者追问下表示会在15日后召集，而西班牙《塞尔电台》引述消息指皇马会将整个选举压缩在2个月内完成，这有利佩雷斯连任，但预计仍会有候选人取得足够门槛出来与前者竞逐。

点名批评媒体和记者抹黑皇马

而佩雷斯宣布完举行主席大选后，随即批评多间媒体，点名斥责报章《ABC》和已结业的《Relevo》，指这些媒体经常刊登不实报导，是有组织针对皇马的行动。他更直斥《ABC》记者大卫卡斯度，「他在报导写我出席记者会前，向身边人说我很累，大家认为我出场前会说这种话吗？大卫卡斯度，我不认识你，你在场吗？我想问你为何刊登这种报导。」然后佩主席还指会终结那些伤害皇马的糟糕记者和假记者，不可让他们再攻击球会。

皇马主席佩雷斯早前与欧洲足协主席施费林碰头。路透社
皇马主席佩雷斯早前与欧洲足协主席施费林碰头。路透社
皇马主席佩雷斯早前与欧洲足协主席施费林碰头。路透社
皇马主席佩雷斯早前与欧洲足协主席施费林碰头。路透社
佩雷斯表示会就内格雷拉案，向欧洲足协递交多达500页的证据。法新社
佩雷斯表示会就内格雷拉案，向欧洲足协递交多达500页的证据。法新社

提内格雷拉案斥巴塞「偷走」7个西甲冠军

此外，佩雷斯亦提及内格雷拉案，这案件是指巴塞隆拿于2001至18年间向前西班牙皇家足球协会裁判技术委员会副主席内格雷拉支付约840万欧罗，涉嫌影响球证判决。他表示用了2年时间整理了多达500页的证据，将会交给欧洲足协处理，并指这是足球史上最大的腐败案。同时他表示，巴塞因为内格雷拉案「偷走」了他们7个西甲锦标，「我们本可以赢得14座(西甲冠军)，有7座被那些人抢走了，我真的不能对此保持沉默。」

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