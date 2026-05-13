世界杯2026‧列强点评│厄瓜多尔守强攻弱 扩军有助突破最佳成绩

厄瓜多尔中后场有不少星级战将，威廉柏曹、摩西斯卡些度都独当一面，难怪近10轮各赛事仅失4球，但攻强守弱入球少，正是他们过去两次出席世界杯都未能突破分组赛的关键。幸好今届扩军至48队，小组第3名都可以过关，厄瓜多尔可望在D组突围，再凭出色防守于淘汰赛走得更远。

厄瓜多场中后场多猛将 摩西斯卡些度独当一面

近年厄瓜多尔以出色防守成为南美洲实力份子，中场有效力车路士的悍将摩西斯卡些度，中坚又有已在巴黎圣日耳门坐稳正选的威廉柏曹，以及今年外借至阿仙奴后有稳定发挥的轩卡派尔，左闸还有AC米兰的佩华斯艾斯摩比伦，失球数字持续偏低。他们在过去10场各赛事只失4球，期间取得2胜8和不败的走势；世杯外18场更仅失5球，比失球并列第2少的阿根廷及巴拉圭足足少6球。

扩军有利争出线 防守出色可望在淘汰赛走得远

然而该队攻强守弱，锋线仍然要靠36岁的老牌前锋安拿华兰西亚撑起，入球少成为他们的致命伤，上述18场世杯外仅8胜，另有8次和波。事实上厄瓜多尔过去2次参加世杯都因为入球不足而在分组赛出局，幸好今届决赛周扩军至48队，8支小组最佳第3名都可出线，他们就算3连和都有望晋级，若然闯入淘汰赛有望凭出色的防守走得更远，突破06世界杯16强止步的最佳成绩。

厄瓜多尔D组赛程表

日期 开赛时间(香港时间) 对手

15-06 早上7:00 科特迪瓦

21-06 早上8:00 库拉索

25-06 深夜4:00 德国

厄瓜多尔焦点球员

威廉柏曹

位置：中坚

出生日期：16-10-2001

效力球会：巴黎圣日耳门

国际赛上阵/入球：34场/2球

厄瓜多尔中坚威廉柏曹。路透社

轩卡派尔

位置：中坚

出生日期：09-01-2002

效力球会：阿仙奴

国际赛上阵/入球：51场/3球

厄瓜多尔中坚轩卡派尔。路透社

摩西斯卡些度

位置：中场

出生日期：02-11-2001

效力球会：车路士

国际赛上阵/入球：60场/3球

厄瓜多尔中场摩西斯卡些度。路透社