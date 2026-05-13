Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026‧列强点评│厄瓜多尔守强攻弱 扩军有助突破最佳成绩

足球世界
更新时间：08:30 2026-05-13 HKT
发布时间：08:30 2026-05-13 HKT

厄瓜多尔中后场有不少星级战将，威廉柏曹、摩西斯卡些度都独当一面，难怪近10轮各赛事仅失4球，但攻强守弱入球少，正是他们过去两次出席世界杯都未能突破分组赛的关键。幸好今届扩军至48队，小组第3名都可以过关，厄瓜多尔可望在D组突围，再凭出色防守于淘汰赛走得更远。

厄瓜多场中后场多猛将 摩西斯卡些度独当一面

近年厄瓜多尔以出色防守成为南美洲实力份子，中场有效力车路士的悍将摩西斯卡些度，中坚又有已在巴黎圣日耳门坐稳正选的威廉柏曹，以及今年外借至阿仙奴后有稳定发挥的轩卡派尔，左闸还有AC米兰的佩华斯艾斯摩比伦，失球数字持续偏低。他们在过去10场各赛事只失4球，期间取得2胜8和不败的走势；世杯外18场更仅失5球，比失球并列第2少的阿根廷及巴拉圭足足少6球。

扩军有利争出线 防守出色可望在淘汰赛走得远

然而该队攻强守弱，锋线仍然要靠36岁的老牌前锋安拿华兰西亚撑起，入球少成为他们的致命伤，上述18场世杯外仅8胜，另有8次和波。事实上厄瓜多尔过去2次参加世杯都因为入球不足而在分组赛出局，幸好今届决赛周扩军至48队，8支小组最佳第3名都可出线，他们就算3连和都有望晋级，若然闯入淘汰赛有望凭出色的防守走得更远，突破06世界杯16强止步的最佳成绩。

厄瓜多尔D组赛程表

日期    开赛时间(香港时间)    对手
15-06    早上7:00    科特迪瓦
21-06    早上8:00    库拉索
25-06    深夜4:00    德国

厄瓜多尔焦点球员

威廉柏曹
位置：中坚
出生日期：16-10-2001
效力球会：巴黎圣日耳门
国际赛上阵/入球：34场/2球

厄瓜多尔中坚威廉柏曹。路透社
厄瓜多尔中坚威廉柏曹。路透社

轩卡派尔
位置：中坚
出生日期：09-01-2002
效力球会：阿仙奴
国际赛上阵/入球：51场/3球

厄瓜多尔中坚轩卡派尔。路透社
厄瓜多尔中坚轩卡派尔。路透社

摩西斯卡些度
位置：中场
出生日期：02-11-2001
效力球会：车路士
国际赛上阵/入球：60场/3球

厄瓜多尔中场摩西斯卡些度。路透社
厄瓜多尔中场摩西斯卡些度。路透社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为乐风集团创办人周佩贤
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为「楚撚记 」老板、乐风集团创办人周佩贤
突发
10小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
15小时前
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
9小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感。
伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感
影视圈
13小时前
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
13小时前
黄淑蔓八级声乐底牌曝光 公开16岁时穿校服自弹自唱旧片获疯传 网民跪求不要Del。
黄淑蔓八级声乐底牌曝光 公开16岁时穿校服自弹自唱旧片获疯传 网民跪求不要Del
影视圈
11小时前
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
20小时前
家长注意｜深圳6岁童食「生菜包烤肉」惹祸 满身瘀青险当血癌
家长注意｜深圳6岁童食「生菜包烤肉」惹祸 满身瘀青险当血癌
即时中国
2小时前
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+餐饮零售新店进驻 一田/松屋/云川米线/享乐烘焙
观塘新商场「三布目Scramble Hill」将开幕！180+商户进驻 一田/松屋/云川米线陆续登场
时尚购物
18小时前